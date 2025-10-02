Europa im Aufbruch - Bits & Pretzels 2025 setzt starkes Zeichen für Gründergeist und Zusammenhalt (FOTO)
München (ots) - Unter dem Motto "Connecting Europe" hat die Bits & Pretzels
erneut ihren Anspruch unterstrichen, die zentrale Plattform für Gründer,
Investoren und Entscheider in Europa zu sein. Parallel zur Zeit des
Oktoberfestes wurde München zum Hotspot für Innovation, Vernetzung und
Gründergeist - mit über 7.500 Teilnehmenden aus 70 Ländern, hochkarätigen
Speakern aus aller Welt und einer klaren Haltung: Europa muss zusammenrücken,
mutiger werden und seine Innovationskraft entschlossener nutzen.
Europa braucht mehr Ambition, Risikokultur und offene Marktstrukture
Internationale Stimmen prägten die Debatte um die Zukunft des europäischen
Startup-Ökosystems. "Connecting Europe war für uns mehr als ein Motto - es war
ein Versprechen. Die diesjährige Bits & Pretzels hat gezeigt, was möglich ist,
wenn Europas Gründer gemeinsam an einer Vision arbeiten" , erklärt Andy
Bruckschlögl, Mitgründer der Bits & Pretzels. Skype-Gründer und Geschäftsführer
von Atomico Niklas Zennström ernannte europäische Gründer zu den Gamechangern
Europas und rief zu mehr Mut, mehr Eigenständigkeit und mehr Dominanz auf.
Space-Startup EnduroSat Gründer und CEO Raycho Raychev plädierte für eine
Stärkung der Demokratie durch mutige Technologien, an Stelle von wütenden
Tweets. Außerdem forderte er offene Marktstrukturen: "Ich hoffe, dass sich in
Europa vor allem eines ändert: der Hang zum Nepotismus. Wir bewegen uns noch
immer nicht in einem wirklich offenen Markt. Statt auf transparente
Wettbewerbsbedingungen zu setzen, verharren viele Akteure in überholten
Managementstrukturen, die Innovation und Fortschritt ausbremsen."
Politik und Wirtschaft im Einklang: Die Zeit für Gründer und mutige Technologien
ist jetzt
Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten und internationaler Spannungen
war in diesem Jahr deutlich zu spüren: Europa rückt zusammen. Auch die
Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche betonte, dass
gerade in Krisenzeiten große Chancen für Startups liegen, da der
Veränderungsdruck auf etablierte Unternehmen wächst und Innovation zur
Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg wird. "Bits & Pretzels ist heute mehr denn
je die Plattform für europäische Innovation. Das Feedback aus der Szene
bestätigt uns: Europa will und viel wichtiger - Europa kann! Und wir werden
alles daran setzen, als Plattform noch mehr Räume für gemeinsamen Fortschritt zu
schaffen" , erklärt Bernd Storm van's Gravesande, Mitgründer der Bits &
Pretzels.
Matchmaking mit Mehrwert: Wie Bits & Pretzels gezielt Gründer und Investoren
verbindet
Formate wie der CIO Summit, die Startup Expo und der Investor Summit machten den
europäischen Schulterschluss auf der Bits & Pretzels unmittelbar erlebbar. Auf
der Startup Expo präsentierten über 200 Startups aus ganz Europa ihre
innovativen Ideen und Lösungen. In der Matchmaking Area kamen Gründer und
Investoren in kuratierten Gesprächen gezielt zusammen, begleitet von erfahrenen
Networkern, die als persönliche Guides durch das Event führten und wertvolle
Verbindungen stifteten. "Unsere Aufgabe ist es, Brücken zu bauen - zwischen
Ländern, zwischen Kapital und Ideen, zwischen Startups, Investoren und
Corporates" , so Felix Haas, Mitgründer der Bits & Pretzels. "Diese Brücken
waren auf der Bits & Pretzels 2025 überall sichtbar."
European Pitch Contest: Sitegeist gewinnt mit smarter Bauplattform
Ein besonderer Höhepunkt war das Finale des European Pitch Contest. Den ersten
Platz belegte das Münchener Robotics-Startup Sitegeist, das mit einer
intelligenten Plattform repetitive Aufgaben auf Baustellen automatisiert - für
mehr Sicherheit und Effizienz. Gründerin Lena Pätzmann freut sich über den
Erfolg: "Unsere Mission ist klar: Wir wollen die Infrastruktur retten. Jetzt ist
die Aufmerksamkeit da und wir sind bereit, ins Machen zu kommen."
Über Bits & Pretzels
Bits & Pretzels ist ein jährliches Festival mit 7.500 Teilnehmenden, das sich an
Startup-Gründer, Investoren und Entscheidungsträger richtet. Gegründet von Andy
Bruckschloegl, Bernd Storm van's Gravesande und Felix Haas, findet es während
des Oktoberfestes vom 29. September bis 1. Oktober in München statt. Ziel des
Events ist es, europäische Technologie-Startups ins Rampenlicht zu rücken und
Gründern das nötige Wissen und Netzwerk zu bieten. Seit 2014 hat das Festival
internationale Aufmerksamkeit erlangt und hochkarätige Redner wie Sir Richard
Branson, Tarana Burke, Jessica Alba, Nico Rosberg, Barack Obama und Arnold
Schwarzenegger begrüßt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen
Website http://www.bitsandpretzels.com/ .
Pressekontakt:
PIABO Communications
Assana Jensen
Telefon: +49 173 3932305
mailto:bits-pretzels@piabo.net
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121457/6130454
OTS: Bits & Pretzels
