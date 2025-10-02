Europa im Aufbruch - Bits & Pretzels 2025 setzt starkes Zeichen für Gründergeist und Zusammenhalt (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    München (ots) - Unter dem Motto "Connecting Europe" hat die Bits & Pretzels
    erneut ihren Anspruch unterstrichen, die zentrale Plattform für Gründer,
    Investoren und Entscheider in Europa zu sein. Parallel zur Zeit des
    Oktoberfestes wurde München zum Hotspot für Innovation, Vernetzung und
    Gründergeist - mit über 7.500 Teilnehmenden aus 70 Ländern, hochkarätigen
    Speakern aus aller Welt und einer klaren Haltung: Europa muss zusammenrücken,
    mutiger werden und seine Innovationskraft entschlossener nutzen.

    Europa braucht mehr Ambition, Risikokultur und offene Marktstrukture

    Internationale Stimmen prägten die Debatte um die Zukunft des europäischen
    Startup-Ökosystems. "Connecting Europe war für uns mehr als ein Motto - es war
    ein Versprechen. Die diesjährige Bits & Pretzels hat gezeigt, was möglich ist,
    wenn Europas Gründer gemeinsam an einer Vision arbeiten" , erklärt Andy
    Bruckschlögl, Mitgründer der Bits & Pretzels. Skype-Gründer und Geschäftsführer
    von Atomico Niklas Zennström ernannte europäische Gründer zu den Gamechangern
    Europas und rief zu mehr Mut, mehr Eigenständigkeit und mehr Dominanz auf.
    Space-Startup EnduroSat Gründer und CEO Raycho Raychev plädierte für eine
    Stärkung der Demokratie durch mutige Technologien, an Stelle von wütenden
    Tweets. Außerdem forderte er offene Marktstrukturen: "Ich hoffe, dass sich in
    Europa vor allem eines ändert: der Hang zum Nepotismus. Wir bewegen uns noch
    immer nicht in einem wirklich offenen Markt. Statt auf transparente
    Wettbewerbsbedingungen zu setzen, verharren viele Akteure in überholten
    Managementstrukturen, die Innovation und Fortschritt ausbremsen."

    Politik und Wirtschaft im Einklang: Die Zeit für Gründer und mutige Technologien
    ist jetzt

    Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten und internationaler Spannungen
    war in diesem Jahr deutlich zu spüren: Europa rückt zusammen. Auch die
    Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche betonte, dass
    gerade in Krisenzeiten große Chancen für Startups liegen, da der
    Veränderungsdruck auf etablierte Unternehmen wächst und Innovation zur
    Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg wird. "Bits & Pretzels ist heute mehr denn
    je die Plattform für europäische Innovation. Das Feedback aus der Szene
    bestätigt uns: Europa will und viel wichtiger - Europa kann! Und wir werden
    alles daran setzen, als Plattform noch mehr Räume für gemeinsamen Fortschritt zu
    schaffen" , erklärt Bernd Storm van's Gravesande, Mitgründer der Bits &
    Pretzels.

    Matchmaking mit Mehrwert: Wie Bits & Pretzels gezielt Gründer und Investoren
    verbindet

    Formate wie der CIO Summit, die Startup Expo und der Investor Summit machten den
    europäischen Schulterschluss auf der Bits & Pretzels unmittelbar erlebbar. Auf
    der Startup Expo präsentierten über 200 Startups aus ganz Europa ihre
    innovativen Ideen und Lösungen. In der Matchmaking Area kamen Gründer und
    Investoren in kuratierten Gesprächen gezielt zusammen, begleitet von erfahrenen
    Networkern, die als persönliche Guides durch das Event führten und wertvolle
    Verbindungen stifteten. "Unsere Aufgabe ist es, Brücken zu bauen - zwischen
    Ländern, zwischen Kapital und Ideen, zwischen Startups, Investoren und
    Corporates" , so Felix Haas, Mitgründer der Bits & Pretzels. "Diese Brücken
    waren auf der Bits & Pretzels 2025 überall sichtbar."

    European Pitch Contest: Sitegeist gewinnt mit smarter Bauplattform

    Ein besonderer Höhepunkt war das Finale des European Pitch Contest. Den ersten
    Platz belegte das Münchener Robotics-Startup Sitegeist, das mit einer
    intelligenten Plattform repetitive Aufgaben auf Baustellen automatisiert - für
    mehr Sicherheit und Effizienz. Gründerin Lena Pätzmann freut sich über den
    Erfolg: "Unsere Mission ist klar: Wir wollen die Infrastruktur retten. Jetzt ist
    die Aufmerksamkeit da und wir sind bereit, ins Machen zu kommen."

    Über Bits & Pretzels

    Bits & Pretzels ist ein jährliches Festival mit 7.500 Teilnehmenden, das sich an
    Startup-Gründer, Investoren und Entscheidungsträger richtet. Gegründet von Andy
    Bruckschloegl, Bernd Storm van's Gravesande und Felix Haas, findet es während
    des Oktoberfestes vom 29. September bis 1. Oktober in München statt. Ziel des
    Events ist es, europäische Technologie-Startups ins Rampenlicht zu rücken und
    Gründern das nötige Wissen und Netzwerk zu bieten. Seit 2014 hat das Festival
    internationale Aufmerksamkeit erlangt und hochkarätige Redner wie Sir Richard
    Branson, Tarana Burke, Jessica Alba, Nico Rosberg, Barack Obama und Arnold
    Schwarzenegger begrüßt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen
    Website http://www.bitsandpretzels.com/ .

