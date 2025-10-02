Europa im Aufbruch - Bits & Pretzels 2025 setzt starkes Zeichen für Gründergeist und Zusammenhalt (FOTO)

München (ots) - Unter dem Motto "Connecting Europe" hat die Bits & Pretzels

erneut ihren Anspruch unterstrichen, die zentrale Plattform für Gründer,

Investoren und Entscheider in Europa zu sein. Parallel zur Zeit des

Oktoberfestes wurde München zum Hotspot für Innovation, Vernetzung und

Gründergeist - mit über 7.500 Teilnehmenden aus 70 Ländern, hochkarätigen

Speakern aus aller Welt und einer klaren Haltung: Europa muss zusammenrücken,

mutiger werden und seine Innovationskraft entschlossener nutzen.



Europa braucht mehr Ambition, Risikokultur und offene Marktstrukture





Internationale Stimmen prägten die Debatte um die Zukunft des europäischen

Startup-Ökosystems. "Connecting Europe war für uns mehr als ein Motto - es war

ein Versprechen. Die diesjährige Bits & Pretzels hat gezeigt, was möglich ist,

wenn Europas Gründer gemeinsam an einer Vision arbeiten" , erklärt Andy

Bruckschlögl, Mitgründer der Bits & Pretzels. Skype-Gründer und Geschäftsführer

von Atomico Niklas Zennström ernannte europäische Gründer zu den Gamechangern

Europas und rief zu mehr Mut, mehr Eigenständigkeit und mehr Dominanz auf.

Space-Startup EnduroSat Gründer und CEO Raycho Raychev plädierte für eine

Stärkung der Demokratie durch mutige Technologien, an Stelle von wütenden

Tweets. Außerdem forderte er offene Marktstrukturen: "Ich hoffe, dass sich in

Europa vor allem eines ändert: der Hang zum Nepotismus. Wir bewegen uns noch

immer nicht in einem wirklich offenen Markt. Statt auf transparente

Wettbewerbsbedingungen zu setzen, verharren viele Akteure in überholten

Managementstrukturen, die Innovation und Fortschritt ausbremsen."



Politik und Wirtschaft im Einklang: Die Zeit für Gründer und mutige Technologien

ist jetzt



Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten und internationaler Spannungen

war in diesem Jahr deutlich zu spüren: Europa rückt zusammen. Auch die

Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche betonte, dass

gerade in Krisenzeiten große Chancen für Startups liegen, da der

Veränderungsdruck auf etablierte Unternehmen wächst und Innovation zur

Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg wird. "Bits & Pretzels ist heute mehr denn

je die Plattform für europäische Innovation. Das Feedback aus der Szene

bestätigt uns: Europa will und viel wichtiger - Europa kann! Und wir werden

alles daran setzen, als Plattform noch mehr Räume für gemeinsamen Fortschritt zu

schaffen" , erklärt Bernd Storm van's Gravesande, Mitgründer der Bits &

Pretzels.



Matchmaking mit Mehrwert: Wie Bits & Pretzels gezielt Gründer und Investoren

verbindet



Formate wie der CIO Summit, die Startup Expo und der Investor Summit machten den

europäischen Schulterschluss auf der Bits & Pretzels unmittelbar erlebbar. Auf

der Startup Expo präsentierten über 200 Startups aus ganz Europa ihre

innovativen Ideen und Lösungen. In der Matchmaking Area kamen Gründer und

Investoren in kuratierten Gesprächen gezielt zusammen, begleitet von erfahrenen

Networkern, die als persönliche Guides durch das Event führten und wertvolle

Verbindungen stifteten. "Unsere Aufgabe ist es, Brücken zu bauen - zwischen

Ländern, zwischen Kapital und Ideen, zwischen Startups, Investoren und

Corporates" , so Felix Haas, Mitgründer der Bits & Pretzels. "Diese Brücken

waren auf der Bits & Pretzels 2025 überall sichtbar."



European Pitch Contest: Sitegeist gewinnt mit smarter Bauplattform



Ein besonderer Höhepunkt war das Finale des European Pitch Contest. Den ersten

Platz belegte das Münchener Robotics-Startup Sitegeist, das mit einer

intelligenten Plattform repetitive Aufgaben auf Baustellen automatisiert - für

mehr Sicherheit und Effizienz. Gründerin Lena Pätzmann freut sich über den

Erfolg: "Unsere Mission ist klar: Wir wollen die Infrastruktur retten. Jetzt ist

die Aufmerksamkeit da und wir sind bereit, ins Machen zu kommen."



Über Bits & Pretzels



Bits & Pretzels ist ein jährliches Festival mit 7.500 Teilnehmenden, das sich an

Startup-Gründer, Investoren und Entscheidungsträger richtet. Gegründet von Andy

Bruckschloegl, Bernd Storm van's Gravesande und Felix Haas, findet es während

des Oktoberfestes vom 29. September bis 1. Oktober in München statt. Ziel des

Events ist es, europäische Technologie-Startups ins Rampenlicht zu rücken und

Gründern das nötige Wissen und Netzwerk zu bieten. Seit 2014 hat das Festival

internationale Aufmerksamkeit erlangt und hochkarätige Redner wie Sir Richard

Branson, Tarana Burke, Jessica Alba, Nico Rosberg, Barack Obama und Arnold

Schwarzenegger begrüßt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen

Website http://www.bitsandpretzels.com/ .



