PLAN-B NET ZERO präsentiert auf D-A-CH-Wasserstoffsymposium Resilienz-Konzept aus Battery Energy Storage Systems (BESS), Wasserstoff und KI (FOTO)
Wiener Neustadt / Zug (ots) - Auf dem diesjährigen D-A-CH-Wasserstoffsymposium
in Wiener Neustadt stellte das GreenTech-Unternehmen PLAN-B NET ZERO AG, mit
seiner Tochtergesellschaft PLAN-B NET ZERO BESS GmbH , erstmals sein neues
Konzept zur Energie-Resilienz in der DACH-Region vor.
Das Modell verbindet Batteriespeicher (BESS), grünen Wasserstoff und künstliche
Intelligenz (KI) zu einem integrierten, flexiblen Energiesystem, das Stromnetze
stabilisiert und Versorgungssicherheit erhöht.
in Wiener Neustadt stellte das GreenTech-Unternehmen PLAN-B NET ZERO AG, mit
seiner Tochtergesellschaft PLAN-B NET ZERO BESS GmbH , erstmals sein neues
Konzept zur Energie-Resilienz in der DACH-Region vor.
Das Modell verbindet Batteriespeicher (BESS), grünen Wasserstoff und künstliche
Intelligenz (KI) zu einem integrierten, flexiblen Energiesystem, das Stromnetze
stabilisiert und Versorgungssicherheit erhöht.
Resilienz als neue Kernaufgabe der Energiewende
Die Stromnetze in Deutschland, Österreich und der Schweiz stoßen zunehmend an
ihre Grenzen: volatile Einspeisung aus Wind und Photovoltaik, langsamer
Netzausbau und wachsende Wetterextreme belasten die Stabilität. "Klassische
Netzplanung reicht unter diesen Bedingungen nicht mehr aus. Wir brauchen
intelligente, dezentrale Systeme, die selbstständig auf Schwankungen reagieren
können", erklärte Tjark Connor Hennings-Huep, Experte für Batterie-Systeme von
PLAN-B NET ZERO, während seines Symposiumsvortrags.
Das vorgestellte Konzept kombiniert Batteriespeicher als kurzfristige
Regelkomponenten mit Wasserstofftechnologie für saisonale Energiespeicherung.
Gerade mit Hinsicht auf das Betriebskonzept eines Standorts können in der
Kombination technische Synergien einen positiven Einfluss auf den
Gesamtnutzungsgrad, die Wirtschaftlichkeit und die Resilienz der
Energieinfrastruktur haben. Ergänzt wird es durch KI-gestützte Prognose- und
Steuerungsalgorithmen, die Erzeugung, Speicherung und Verbrauch dynamisch
ausbalancieren.
Batterie und Wasserstoff - Partner für Stabilität
Statt als Konkurrenz sieht PLAN-B NET ZERO Batterie- und Wasserstofflösungen als
komplementäre Bausteine:
- BESS reagieren in Millisekunden auf Netzschwankungen und puffern kurzfristige
Über- oder Unterdeckungen.
- Grüner Wasserstoff ermöglicht die zeitliche Entkopplung der Speicherung großer
Energiemengen und kann etwa über Brennstoffzellen oder H2-Turbinen
rückverstromt werden.
"Beide Technologien bilden zusammen die Brücke zu einem robusten, vollständig
erneuerbaren Energiesystem und bieten in der Kombination zusätzliche Parameter
in Sachen Steuerung und Flexibilität", so Hennings-Huep.
Regionale Energy Hubs als Blaupause
Konkret setzt sich PLAN-B NET ZERO für regionale Energy Hubs ein, die
Photovoltaik, Batteriespeicher und Elektrolyseure intelligent verknüpfen.
Überschüssiger Ökostrom wird lokal in Wasserstoff umgewandelt, gespeichert und
bei Bedarf wieder genutzt. Schon heute befindet sich eine Pipeline von rund 1.3
GW/h an Stand-alone-BESS-Projekten im Aufbau, bei welchen eine eventuelle
Kopplung mit H2-Systemen geprüft wird.
Ein KI-gestütztes Energiemanagement sorgt dafür, dass Komponenten optimal
zusammenarbeiten: Prognosen zu Wetter, Preisen und Netzlasten steuern Lade-,
Entlade- oder Elektrolyseprozesse automatisch. Dadurch steigt die
Energieausbeute, Kosten sinken - und die Anlagen laufen effizienter.
Fazit
Mit der Verbindung von BESS, Wasserstoff und KI will PLAN-B NET ZERO die
Energieversorgung in der DACH-Region resilienter und klimaneutral gestalten.
"Unser Ziel ist ein Energiesystem, das sich selbst stabilisiert - digital,
dezentral und dekarbonisiert", fasste Henning-Huep in Wiener Neustadt zusammen.
Über PLAN-B NET ZERO AG:
PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das
Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und ist der erste
Vertreter der neuen Industrie-Kategorie NEO ENERGY. PLAN-B macht aus der
Commodity "Nachhaltige Energie" ein Lifestyle-Produkt mit dem Einsatz von KI und
Gamification. So entsteht eine Lifestyle-Marke, die Energie neu denkt, von
smarter KI-Optimierung profitiert und durch zusätzliche Produkte und Services,
über Energie hinaus, echten Mehrwert schafft.
Pressekontakt:
Gubelstraße 12
6300 Zug
Schweiz
Julia Schnitger
mailto:presse@planbnetzero.com
planbnetzero.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175322/6130470
OTS: PLAN-B NET ZERO
Die Stromnetze in Deutschland, Österreich und der Schweiz stoßen zunehmend an
ihre Grenzen: volatile Einspeisung aus Wind und Photovoltaik, langsamer
Netzausbau und wachsende Wetterextreme belasten die Stabilität. "Klassische
Netzplanung reicht unter diesen Bedingungen nicht mehr aus. Wir brauchen
intelligente, dezentrale Systeme, die selbstständig auf Schwankungen reagieren
können", erklärte Tjark Connor Hennings-Huep, Experte für Batterie-Systeme von
PLAN-B NET ZERO, während seines Symposiumsvortrags.
Das vorgestellte Konzept kombiniert Batteriespeicher als kurzfristige
Regelkomponenten mit Wasserstofftechnologie für saisonale Energiespeicherung.
Gerade mit Hinsicht auf das Betriebskonzept eines Standorts können in der
Kombination technische Synergien einen positiven Einfluss auf den
Gesamtnutzungsgrad, die Wirtschaftlichkeit und die Resilienz der
Energieinfrastruktur haben. Ergänzt wird es durch KI-gestützte Prognose- und
Steuerungsalgorithmen, die Erzeugung, Speicherung und Verbrauch dynamisch
ausbalancieren.
Batterie und Wasserstoff - Partner für Stabilität
Statt als Konkurrenz sieht PLAN-B NET ZERO Batterie- und Wasserstofflösungen als
komplementäre Bausteine:
- BESS reagieren in Millisekunden auf Netzschwankungen und puffern kurzfristige
Über- oder Unterdeckungen.
- Grüner Wasserstoff ermöglicht die zeitliche Entkopplung der Speicherung großer
Energiemengen und kann etwa über Brennstoffzellen oder H2-Turbinen
rückverstromt werden.
"Beide Technologien bilden zusammen die Brücke zu einem robusten, vollständig
erneuerbaren Energiesystem und bieten in der Kombination zusätzliche Parameter
in Sachen Steuerung und Flexibilität", so Hennings-Huep.
Regionale Energy Hubs als Blaupause
Konkret setzt sich PLAN-B NET ZERO für regionale Energy Hubs ein, die
Photovoltaik, Batteriespeicher und Elektrolyseure intelligent verknüpfen.
Überschüssiger Ökostrom wird lokal in Wasserstoff umgewandelt, gespeichert und
bei Bedarf wieder genutzt. Schon heute befindet sich eine Pipeline von rund 1.3
GW/h an Stand-alone-BESS-Projekten im Aufbau, bei welchen eine eventuelle
Kopplung mit H2-Systemen geprüft wird.
Ein KI-gestütztes Energiemanagement sorgt dafür, dass Komponenten optimal
zusammenarbeiten: Prognosen zu Wetter, Preisen und Netzlasten steuern Lade-,
Entlade- oder Elektrolyseprozesse automatisch. Dadurch steigt die
Energieausbeute, Kosten sinken - und die Anlagen laufen effizienter.
Fazit
Mit der Verbindung von BESS, Wasserstoff und KI will PLAN-B NET ZERO die
Energieversorgung in der DACH-Region resilienter und klimaneutral gestalten.
"Unser Ziel ist ein Energiesystem, das sich selbst stabilisiert - digital,
dezentral und dekarbonisiert", fasste Henning-Huep in Wiener Neustadt zusammen.
Über PLAN-B NET ZERO AG:
PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das
Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und ist der erste
Vertreter der neuen Industrie-Kategorie NEO ENERGY. PLAN-B macht aus der
Commodity "Nachhaltige Energie" ein Lifestyle-Produkt mit dem Einsatz von KI und
Gamification. So entsteht eine Lifestyle-Marke, die Energie neu denkt, von
smarter KI-Optimierung profitiert und durch zusätzliche Produkte und Services,
über Energie hinaus, echten Mehrwert schafft.
Pressekontakt:
Gubelstraße 12
6300 Zug
Schweiz
Julia Schnitger
mailto:presse@planbnetzero.com
planbnetzero.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175322/6130470
OTS: PLAN-B NET ZERO
Autor folgen