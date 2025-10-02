PLAN-B NET ZERO präsentiert auf D-A-CH-Wasserstoffsymposium Resilienz-Konzept aus Battery Energy Storage Systems (BESS), Wasserstoff und KI (FOTO)

Wiener Neustadt / Zug (ots) - Auf dem diesjährigen D-A-CH-Wasserstoffsymposium

in Wiener Neustadt stellte das GreenTech-Unternehmen PLAN-B NET ZERO AG, mit

seiner Tochtergesellschaft PLAN-B NET ZERO BESS GmbH , erstmals sein neues

Konzept zur Energie-Resilienz in der DACH-Region vor.



Das Modell verbindet Batteriespeicher (BESS), grünen Wasserstoff und künstliche

Intelligenz (KI) zu einem integrierten, flexiblen Energiesystem, das Stromnetze

stabilisiert und Versorgungssicherheit erhöht.





Resilienz als neue Kernaufgabe der Energiewende



Die Stromnetze in Deutschland, Österreich und der Schweiz stoßen zunehmend an

ihre Grenzen: volatile Einspeisung aus Wind und Photovoltaik, langsamer

Netzausbau und wachsende Wetterextreme belasten die Stabilität. "Klassische

Netzplanung reicht unter diesen Bedingungen nicht mehr aus. Wir brauchen

intelligente, dezentrale Systeme, die selbstständig auf Schwankungen reagieren

können", erklärte Tjark Connor Hennings-Huep, Experte für Batterie-Systeme von

PLAN-B NET ZERO, während seines Symposiumsvortrags.



Das vorgestellte Konzept kombiniert Batteriespeicher als kurzfristige

Regelkomponenten mit Wasserstofftechnologie für saisonale Energiespeicherung.

Gerade mit Hinsicht auf das Betriebskonzept eines Standorts können in der

Kombination technische Synergien einen positiven Einfluss auf den

Gesamtnutzungsgrad, die Wirtschaftlichkeit und die Resilienz der

Energieinfrastruktur haben. Ergänzt wird es durch KI-gestützte Prognose- und

Steuerungsalgorithmen, die Erzeugung, Speicherung und Verbrauch dynamisch

ausbalancieren.



Batterie und Wasserstoff - Partner für Stabilität



Statt als Konkurrenz sieht PLAN-B NET ZERO Batterie- und Wasserstofflösungen als

komplementäre Bausteine:



- BESS reagieren in Millisekunden auf Netzschwankungen und puffern kurzfristige

Über- oder Unterdeckungen.

- Grüner Wasserstoff ermöglicht die zeitliche Entkopplung der Speicherung großer

Energiemengen und kann etwa über Brennstoffzellen oder H2-Turbinen

rückverstromt werden.



"Beide Technologien bilden zusammen die Brücke zu einem robusten, vollständig

erneuerbaren Energiesystem und bieten in der Kombination zusätzliche Parameter

in Sachen Steuerung und Flexibilität", so Hennings-Huep.



Regionale Energy Hubs als Blaupause



Konkret setzt sich PLAN-B NET ZERO für regionale Energy Hubs ein, die

Photovoltaik, Batteriespeicher und Elektrolyseure intelligent verknüpfen.

Überschüssiger Ökostrom wird lokal in Wasserstoff umgewandelt, gespeichert und

bei Bedarf wieder genutzt. Schon heute befindet sich eine Pipeline von rund 1.3

GW/h an Stand-alone-BESS-Projekten im Aufbau, bei welchen eine eventuelle

Kopplung mit H2-Systemen geprüft wird.



Ein KI-gestütztes Energiemanagement sorgt dafür, dass Komponenten optimal

zusammenarbeiten: Prognosen zu Wetter, Preisen und Netzlasten steuern Lade-,

Entlade- oder Elektrolyseprozesse automatisch. Dadurch steigt die

Energieausbeute, Kosten sinken - und die Anlagen laufen effizienter.



Fazit



Mit der Verbindung von BESS, Wasserstoff und KI will PLAN-B NET ZERO die

Energieversorgung in der DACH-Region resilienter und klimaneutral gestalten.



"Unser Ziel ist ein Energiesystem, das sich selbst stabilisiert - digital,

dezentral und dekarbonisiert", fasste Henning-Huep in Wiener Neustadt zusammen.



Über PLAN-B NET ZERO AG:



PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das

Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und ist der erste

Vertreter der neuen Industrie-Kategorie NEO ENERGY. PLAN-B macht aus der

Commodity "Nachhaltige Energie" ein Lifestyle-Produkt mit dem Einsatz von KI und

Gamification. So entsteht eine Lifestyle-Marke, die Energie neu denkt, von

smarter KI-Optimierung profitiert und durch zusätzliche Produkte und Services,

über Energie hinaus, echten Mehrwert schafft.



