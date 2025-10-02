    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    PLAN-B NET ZERO präsentiert auf D-A-CH-Wasserstoffsymposium Resilienz-Konzept aus Battery Energy Storage Systems (BESS), Wasserstoff und KI (FOTO)

    Wiener Neustadt / Zug (ots) - Auf dem diesjährigen D-A-CH-Wasserstoffsymposium
    in Wiener Neustadt stellte das GreenTech-Unternehmen PLAN-B NET ZERO AG, mit
    seiner Tochtergesellschaft PLAN-B NET ZERO BESS GmbH , erstmals sein neues
    Konzept zur Energie-Resilienz in der DACH-Region vor.

    Das Modell verbindet Batteriespeicher (BESS), grünen Wasserstoff und künstliche
    Intelligenz (KI) zu einem integrierten, flexiblen Energiesystem, das Stromnetze
    stabilisiert und Versorgungssicherheit erhöht.

    Resilienz als neue Kernaufgabe der Energiewende

    Die Stromnetze in Deutschland, Österreich und der Schweiz stoßen zunehmend an
    ihre Grenzen: volatile Einspeisung aus Wind und Photovoltaik, langsamer
    Netzausbau und wachsende Wetterextreme belasten die Stabilität. "Klassische
    Netzplanung reicht unter diesen Bedingungen nicht mehr aus. Wir brauchen
    intelligente, dezentrale Systeme, die selbstständig auf Schwankungen reagieren
    können", erklärte Tjark Connor Hennings-Huep, Experte für Batterie-Systeme von
    PLAN-B NET ZERO, während seines Symposiumsvortrags.

    Das vorgestellte Konzept kombiniert Batteriespeicher als kurzfristige
    Regelkomponenten mit Wasserstofftechnologie für saisonale Energiespeicherung.
    Gerade mit Hinsicht auf das Betriebskonzept eines Standorts können in der
    Kombination technische Synergien einen positiven Einfluss auf den
    Gesamtnutzungsgrad, die Wirtschaftlichkeit und die Resilienz der
    Energieinfrastruktur haben. Ergänzt wird es durch KI-gestützte Prognose- und
    Steuerungsalgorithmen, die Erzeugung, Speicherung und Verbrauch dynamisch
    ausbalancieren.

    Batterie und Wasserstoff - Partner für Stabilität

    Statt als Konkurrenz sieht PLAN-B NET ZERO Batterie- und Wasserstofflösungen als
    komplementäre Bausteine:

    - BESS reagieren in Millisekunden auf Netzschwankungen und puffern kurzfristige
    Über- oder Unterdeckungen.
    - Grüner Wasserstoff ermöglicht die zeitliche Entkopplung der Speicherung großer
    Energiemengen und kann etwa über Brennstoffzellen oder H2-Turbinen
    rückverstromt werden.

    "Beide Technologien bilden zusammen die Brücke zu einem robusten, vollständig
    erneuerbaren Energiesystem und bieten in der Kombination zusätzliche Parameter
    in Sachen Steuerung und Flexibilität", so Hennings-Huep.

    Regionale Energy Hubs als Blaupause

    Konkret setzt sich PLAN-B NET ZERO für regionale Energy Hubs ein, die
    Photovoltaik, Batteriespeicher und Elektrolyseure intelligent verknüpfen.
    Überschüssiger Ökostrom wird lokal in Wasserstoff umgewandelt, gespeichert und
    bei Bedarf wieder genutzt. Schon heute befindet sich eine Pipeline von rund 1.3
    GW/h an Stand-alone-BESS-Projekten im Aufbau, bei welchen eine eventuelle
    Kopplung mit H2-Systemen geprüft wird.

    Ein KI-gestütztes Energiemanagement sorgt dafür, dass Komponenten optimal
    zusammenarbeiten: Prognosen zu Wetter, Preisen und Netzlasten steuern Lade-,
    Entlade- oder Elektrolyseprozesse automatisch. Dadurch steigt die
    Energieausbeute, Kosten sinken - und die Anlagen laufen effizienter.

    Fazit

    Mit der Verbindung von BESS, Wasserstoff und KI will PLAN-B NET ZERO die
    Energieversorgung in der DACH-Region resilienter und klimaneutral gestalten.

    "Unser Ziel ist ein Energiesystem, das sich selbst stabilisiert - digital,
    dezentral und dekarbonisiert", fasste Henning-Huep in Wiener Neustadt zusammen.

    Über PLAN-B NET ZERO AG:

    PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das
    Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und ist der erste
    Vertreter der neuen Industrie-Kategorie NEO ENERGY. PLAN-B macht aus der
    Commodity "Nachhaltige Energie" ein Lifestyle-Produkt mit dem Einsatz von KI und
    Gamification. So entsteht eine Lifestyle-Marke, die Energie neu denkt, von
    smarter KI-Optimierung profitiert und durch zusätzliche Produkte und Services,
    über Energie hinaus, echten Mehrwert schafft.

    Pressekontakt:

    Gubelstraße 12
    6300 Zug
    Schweiz
    Julia Schnitger
    mailto:presse@planbnetzero.com
    planbnetzero.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175322/6130470
    OTS: PLAN-B NET ZERO




