Starlab erweitert sein Angebot um Weltraumanwendungen und wird strategischer Partner sowie Anteilseigner in einem Joint Venture

HOUSTON und SYDNEY, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC gab heute auf dem 76. International Astronautical Congress bekannt gegeben, dass Space Applications Services, ein in Belgien ansässiges führendes Unternehmen im Bereich Raumfahrttechnik und Nutzlastintegration, als Joint-Venture-Partner und Investor in das Unternehmen eingetreten ist. Die Partnerschaft erweitert die globale Präsenz von Starlab und erweitert die Möglichkeiten, die Starlab-Kunden zur Verfügung stehen.

Europäischer Marktführer in den Bereichen Weltrauminfrastruktur, Nutzlastintegration und Missionsbetrieb schließt sich Starlab an, um die internationale Reichweite zu stärken und die Fähigkeiten für Starlab-Kunden zu erweitern.

SpaceApps verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Raumfahrtsysteme, Missionsbetrieb und Nutzlastintegration mit Kompetenzen, die Avionik, Nutzlastentwicklung, den End-to-End-Service International Commercial Experiment Cubes (ICECubes) sowie Missionsintegrations- und Betriebssteuerungssoftware umfassen. Das Unternehmen arbeitet außerdem eng mit der Europäischen Weltraumorganisation und internationalen Partnern zusammen, wodurch Starlab einen besseren Zugang zu globalen Märkten und Forschungsgemeinschaften erhält.

„Die Aufnahme von SpaceApps als Investor und Partner zeigt, dass wir uns zügig von der Konzeption zur Umsetzung bewegen", erklärte Marshall Smith, CEO von Starlab. „Mit zusätzlichem Kapital und Fachwissen von internationalen Partnern bauen wir nicht nur die modernste kommerzielle Raumstation und bieten unseren Kunden außergewöhnliche Möglichkeiten, sondern beschleunigen auch wissenschaftliche Entdeckungen und definieren die nächste Ära der Weltraumforschung."

Die Partnerschaft umfasst auch die Zusammenarbeit bei den Space Innovation Laboratories von SpaceApps, die derzeit in ganz Europa entwickelt werden. Diese bodengestützten Einrichtungen werden Universitäten und Industriepartnern einen erweiterten Zugang zur Mikrogravitationsforschung ermöglichen und so zum Aufbau der Forschungsgemeinschaft und der wissenschaftlichen Nutzlastpipeline für das Orbital-Labor von Starlab beitragen.

„Wir freuen uns sehr, sowohl als Investor als auch als Partner bei Starlab mitwirken zu dürfen", erklärte Richard Aked, CEO von SpaceApps. „Die Vision von Starlab steht im Einklang mit unserer Mission, den Zugang zum Weltraum zu erweitern. Durch die Bereitstellung unserer Nutzlastanlagen, Avionik und unseres Fachwissens im Bereich Missionsintegration freuen wir uns darauf, bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse und Innovationen in der erdnahen Umlaufbahn zu ermöglichen."