BMW mit starkem Absatzplus auf US-Markt
- BMW verkauft 96.886 Autos in Nordamerika, +24%.
- Mini verzeichnet 7.270 Pkw, +38% im Quartal.
- Verkaufsrekord in den USA soll im Schlussquartal fallen.
WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt im dritten Quartal deutlich mehr Autos verkauft. Insgesamt setzte der Konzern mit seiner Stammmarke BMW 96.886 Autos und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor ab, wie die US-Tochter des Dax -Konzerns am Donnerstag in Woodcliff Lake mitteilte. Damals hatte es wegen Problemen mit einem zugelieferten Bremssystem Auslieferungsverzögerungen gegeben.
Bei der Kleinwagenmarke Mini war es im abgelaufenen Quartal sogar ein Plus von fast 38 Prozent auf 7.270 Pkw. Nordamerika-Chef Sebastian Mackensen will mit dem aktuellen Schwung im Schlussquartal den Verkaufsrekord in den USA aus dem vergangenen Jahr knacken. Bei der Marke BMW steht der Konzern nach den ersten neuen Monaten um 8,5 Prozent besser da als im Vorjahreszeitraum, bei Mini um fast ein Viertel./men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 87,18 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 17:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +1,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,56 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 48,96 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+18,39 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!