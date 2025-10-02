1inch stellt sich neu auf, um die umfassendere Mission zu reflektieren, die DeFi und das globale Finanzwesen vereint

Design, Messaging und Produktstrategie von 1inch sollen die wahre Größe der Plattform besser widerspiegeln

Das 1inch SaaS-Modell hat die weitverbreitete Annahme durch Binance, Ledger, MetaMask & mehr angeheizt

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- 1inch, das führende DeFi-Ökosystem, hat ein neues Branding und auf der Token2049 in Singapur seine neue visuelle und kommunikative Identität sowie eine neue Adresse enthüllt: 1inch.com. Die Änderung spiegelt das Wachstum des Projekts wider, das seine Rolle als zentraler DeFi-Infrastrukturanbieter festigt, der sich auf die Integration des Sektors und seine Verbindung mit traditionellen Finanzinstituten und -systemen konzentriert.

Dieses Rebranding ist der jüngste Schritt in der Mission von 1inch, DeFi zu vereinfachen und für die Masseneinführung bereit zu machen. Von DEX-Aggregation über absichtsbasierte Swaps bis hin zu nahtlosen Cross-Chain-Lösungen – jeder Schritt, den 1inch unternommen hat, hat die Benutzerfreundlichkeit verbessert. Mit einem radikal vereinfachten Design, klareren Schnittstellen und gestrafften Produkten bietet das Projekt nun für normale Nutzer und institutionelle Partner gleichermaßen einen noch intuitiveren Einstieg in den DeFi-Bereich.

Die Ausweitung des SaaS-basierten Modells von 1inch bedeutet, dass seine innovative, nicht kustodiale Technologie nun in der gesamten Branche weit verbreitet ist. Große Akteure wie Binance, Coinbase, Ledger, MetaMask, Trust Wallet und andere verlassen sich auf die Technologie von 1inch, um ihre Swaps zu betreiben.

Das spiegelt sich auch in der Botschaft wider, mit der die neue Marke eingeführt wird: We move forward as 1" (Etwa: Wir schreiten als 1inch voran).

Das Design, das Messaging und die Produktstrategie von 1inch spiegeln nun die wahre Größe und Verantwortung der Plattform wider: Wir bedienen sowohl Endkunden als auch B2B-Partner mit dem gleichen Fokus auf Leistung, Vertrauen und Innovation.

Sergej Kunz, Mitbegründer von 1inch, sagte: „DeFi wird bald nicht mehr vom traditionellen Finanzwesen zu unterscheiden sein, aber das bedeutet keine Zentralisierung, sondern dass traditionelle Finanzsysteme und Nutzer in die Kette aufgenommen werden. Die Umbenennung von 1inch signalisiert Reife, aber keine Änderung der Mission. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Lösungen für die Selbstverwaltung zu entwickeln und die Ketten, Protokolle, Projekte und Menschen, die diesen Raum ausmachen, zu vereinen, um sein volles Potenzial zu erschließen."