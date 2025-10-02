Der Börsen-Tag
Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & Co. glänzen, US-Märkte schwächeln
Während die deutschen Indizes heute mit positiven Vorzeichen glänzen, müssen die US-amerikanischen Märkte leichte Verluste hinnehmen. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer zeigt spannende Entwicklungen.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes leichte Verluste verzeichnen. Der DAX steht aktuell bei 24.433,38 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,85%. Der MDAX folgt mit einem Anstieg von 0,57% und erreicht 30.743,07 Punkte. Der SDAX zeigt ebenfalls eine positive Tendenz und steigt um 0,87% auf 17.254,15 Punkte. Besonders stark präsentiert sich der TecDAX, der um 1,20% zulegt und aktuell bei 3.730,44 Punkten steht. Im Gegensatz dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine leicht negative Entwicklung. Der Dow Jones fällt um 0,19% und notiert bei 46.353,28 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet ebenfalls einen leichten Rückgang von 0,15% und steht bei 6.699,03 Punkten. Insgesamt dominieren in Deutschland die positiven Vorzeichen, während die US-Märkte leichte Verluste hinnehmen müssen.
DAX TopwerteSiemens führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.34% an, gefolgt von Siemens Energy mit 4.18% und Zalando, das um 2.93% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichneten die Flopwerte im DAX negative Entwicklungen, angeführt von Merck mit einem Rückgang von 2.70%, gefolgt von Bayer mit -1.72% und MTU Aero Engines, das um 1.37% fiel.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Hochtief mit einem beeindruckenden Plus von 6.98% hervor, gefolgt von Rational mit 6.42% und HENSOLDT, das um 5.52% zulegte.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX zeigen ebenfalls deutliche Verluste, angeführt von IONOS Group mit -4.70%, gefolgt von ThyssenKrupp mit -3.69% und PUMA, das um 2.01% fiel.
SDAX TopwerteIm SDAX zeigt SILTRONIC AG mit einem Anstieg von 11.39% die beste Performance, gefolgt von Formycon mit 11.11% und PVA TePla, das um 7.06% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ, angeführt von IONOS Group mit -4.70%, gefolgt von GRENKE mit -2.95% und HORNBACH Holding, das um 3.11% fiel.
TecDAX TopwerteIm TecDAX ist SILTRONIC AG erneut mit 11.39% der Spitzenreiter, gefolgt von SUESS MicroTec mit 6.97% und Jenoptik, das um 6.86% zulegte.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX Flopwerte zeigen ebenfalls negative Trends, angeführt von IONOS Group mit -4.70%, gefolgt von United Internet mit -0.66% und freenet, das um 0.59% fiel.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Boeing mit 1.21%, Nike (B) mit 1.20% und NVIDIA mit 1.14% die Topwerte.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Entwicklungen, angeführt von Merck & Co mit -1.80%, gefolgt von Microsoft mit -1.60% und Goldman Sachs Group, das um 1.49% fiel.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht FICO (Fair Isaac Corporation) mit einem Anstieg von 20.40% hervor, gefolgt von Coinbase mit 4.54% und Block (A) mit 3.77%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls deutliche Verluste, angeführt von AES mit -4.26%, gefolgt von Arista Networks mit -4.07% und APA Corporation, das um 3.21% fiel.
