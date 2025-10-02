    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax steht 'an letzter Hürde vor Rekord'

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax schließt bei 24.422,56 Punkten, +1,28 Prozent.
    • Widerstand bei 24.500 Punkten, Rekordhoch in Sicht.
    • Zinssenkung der Fed Ende Oktober gilt als sicher.
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax steht 'an letzter Hürde vor Rekord'
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Befreiungsschlag zur Wochenmitte hat der Dax am Donnerstag weiter Kurs auf sein Rekordhoch genommen. Der deutsche Leitindex schloss 1,28 Prozent fester mit 24.422,56 Punkten, nachdem er kurzzeitig über 24.500 Punkte gestiegen war.

    Dort liegt laut Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets der letzte Widerstand vor der Bestmarke von 24.639 Punkten aus dem Juli. Den Shutdown in den USA ignoriere der Aktienmarkt zu Beginn des stärksten Börsenquartals des Jahres genauso wie andere Risikofaktoren, konstatierte der Experte. Für Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades ist die aktuelle Stärke an den Börsen eng mit den Erwartungen an die US-Geldpolitik verknüpft. Angesichts zuletzt schwacher US-Arbeitsmarktdaten gilt eine weitere Zinssenkung der Notenbank Fed Ende Oktober an den Märkten als sicher.

    Für den MDax mit den mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstag letztlich um 0,90 Prozent auf 30.733,46 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 1,2 Prozent im Plus. In Zürich ging es weniger deutlich bergauf, während London ein wenig nachgab. An den US-Börsen gab es insgesamt wenig Bewegung: Der technologielastige Nasdaq 100 kam nach einem Rekord zum europäischen Handelsende kaum noch von der Stelle, während der Leitindex Dow Jones Industrial moderat nachgab./gl/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Schluss Dax steht 'an letzter Hürde vor Rekord' Nach dem Befreiungsschlag zur Wochenmitte hat der Dax am Donnerstag weiter Kurs auf sein Rekordhoch genommen. Der deutsche Leitindex schloss 1,28 Prozent fester mit 24.422,56 Punkten, nachdem er kurzzeitig über 24.500 Punkte gestiegen war. Dort …