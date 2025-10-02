    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Advanced Micro Devices - Aktie steigt kräftig - 02.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher um +5,36 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

    Advanced Micro Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Advanced Micro Devices Aktie. Mit einer Performance von +5,36 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Advanced Micro Devices einen Gewinn von +22,55 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +3,34 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Advanced Micro Devices auf +17,72 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

    Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,34 %
    1 Monat +2,10 %
    3 Monate +22,55 %
    1 Jahr -1,99 %

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 235,25 Mrd.EUR wert.

    KI-Euphorie treibt Nasdaq-Rekordlauf voran


    Beflügelt vom Trendthema "Künstliche Intelligenz" (KI) hat sich der Rekordlauf an der überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq-Börse am Donnerstag zum Handelsstart zunächst fortgesetzt. Die Gewinne bröckelten bald danach allerdings wieder …

    Börsenstart USA - 02.10. - Dow Jones stark +0,22 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    KI-Euphorie an Nasdaq - Dow verhaltener


    An der New Yorker Nasdaq-Börse zeichnet sich am Donnerstag wegen anhaltender Euphorie für das Trendthema Künstliche Intelligenz eine Fortsetzung der Rekordrally ab. Als Treiber gilt die Fantasie für hohe Unternehmensbewertungen, die gestreut wird …

    Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    +4,20 %
    +3,01 %
    +2,53 %
    +21,53 %
    -1,52 %
    +118,32 %
    +98,73 %
    +8.774,21 %
    +4.692,90 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186



