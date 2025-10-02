    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    ANALYSE-FLASH

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 325 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Tesla auf "Outperform" mit 325 USD.
    • Quartalszahlen übertreffen Konsensschätzungen deutlich.
    • Schwächere chinesische Konkurrenz unterstützt Ergebnisse.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 325 Dollar
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Konsensschätzung eindrucksvoller übertroffen als von ihm erwartet, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dazu habe zwar auch der Schlussspurt bei den ausgelaufenen US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos beigetragen. Ein weiterer Faktor sei aber wohl eine schwächere Entwicklung bei chinesischen Konkurrenten gewesen./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 10:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 10:37 / EDT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    418,14€
    Basispreis
    2,45
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    471,03€
    Basispreis
    2,87
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tesla

    -3,45 %
    +3,98 %
    +38,26 %
    +53,78 %
    +70,22 %
    +47,69 %
    +220,54 %
    +2.648,04 %
    +36.345,09 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 382,4 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 18:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +3,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 435,00USD was eine Bandbreite von -43,17 %/+14,99 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 325 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 325,00$, was einem Rückgang von -26,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 325 Dollar Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Konsensschätzung eindrucksvoller übertroffen als von ihm erwartet, schrieb Tom Narayan in …