RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 325 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 382,4 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 18:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +3,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 435,00USD was eine Bandbreite von -43,17 %/+14,99 % bedeutet.