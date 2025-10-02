ANALYSE-FLASH
RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 325 Dollar
- RBC belässt Tesla auf "Outperform" mit 325 USD.
- Quartalszahlen übertreffen Konsensschätzungen deutlich.
- Schwächere chinesische Konkurrenz unterstützt Ergebnisse.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Konsensschätzung eindrucksvoller übertroffen als von ihm erwartet, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dazu habe zwar auch der Schlussspurt bei den ausgelaufenen US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos beigetragen. Ein weiterer Faktor sei aber wohl eine schwächere Entwicklung bei chinesischen Konkurrenten gewesen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 10:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 10:37 / EDT
Analyst:
Kursziel: 325 US-Dollar
