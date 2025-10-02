SmartSkin Technologies wird vom kanadischen Netzwerk für Lebensmittelinnovation zu einem der Top-Foodtech-Führer Kanadas ernannt

FREDERICTON, NB, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- SmartSkin Technologies, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Fertigungsintelligenz, wurde im Rahmen der ersten Foodtech Frontier 25 , die vom Canadian Food Innovation Network (CFIN) präsentiert wurde, zu einem der 10 etablierten Foodtech-Führer Kanadas ernannt.

Ausgewählt für die erste Ausgabe der „Foodtech Frontier 25" von CFIN als etablierter Marktführer, der mit Behälterzwillingen und Echtzeitanalysen eine fehlerfreie Fertigung vorantreibt.

Foodtech Frontier 25 würdigt die innovativsten und einflussreichsten Lebensmitteltechnologieunternehmen in Kanada. SmartSkin wurde aus Dutzenden von Bewerbern aus allen zehn Provinzen ausgewählt und für seine bahnbrechenden Behälterzwillinge und eine Echtzeit-Analyseplattform ausgezeichnet, die die Art und Weise revolutionieren, wie Lebensmittel- und Getränkehersteller ihre Produktionsleistung verwalten – indem sie Ausfälle reduzieren, Stillstandzeiten verhindern und eine fehlerfreie Produktion fördern.

„Die Steigerung der Produktivität ist ein Thema, mit dem sich Kanada allgemein intensiv beschäftigt, und sie ist der Schlüssel zur Erschließung von Wachstumspotenzialen im Lebensmittelsektor. Die innovativen Behälterzwillinge und die firmeneigene Software von SmartSkin helfen Herstellern, wertvolle Zeit und Geld zu sparen, indem sie verwertbare Daten liefern, die ihnen helfen, ihre Produktivität zu verbessern. Wenn man diesen Vorteil für Kanada mit dem großen Exporterfolg des Unternehmens kombiniert, wird deutlich, warum SmartSkin Technologies seinen Platz als etablierter Foodtech-Marktführer auf der CFIN-Liste „Foodtech Frontier 25" verdient hat.



– Dana McCauley, Geschäftsführerin, Canadian Food Innovation Network

„SmartSkin definiert den Standard für die Funktionsweise moderner Produktionslinien neu", , sagt Kumaran Thillainadarajah, Gründer und Technischer Direktor, SmartSkin Technologies. „Durch die Einbindung von Behälterzwillingen in den Prozess geben wir den Herstellern die Möglichkeit, Ausfallzeiten zu vermeiden, Abfall zu reduzieren und eine Null-Fehler-Produktion zu erreichen. Diese Anerkennung spiegelt das Engagement unseres Teams wider, Herstellern dabei zu helfen, einen neuen Standard für operative Exzellenz zu setzen."