    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    SmartSkin Technologies wird vom kanadischen Netzwerk für Lebensmittelinnovation zu einem der Top-Foodtech-Führer Kanadas ernannt

    Ausgewählt für die erste Ausgabe der „Foodtech Frontier 25" von CFIN als etablierter Marktführer, der mit Behälterzwillingen und Echtzeitanalysen eine fehlerfreie Fertigung vorantreibt.

    FREDERICTON, NB, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- SmartSkin Technologies, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Fertigungsintelligenz, wurde im Rahmen der ersten Foodtech Frontier 25, die vom Canadian Food Innovation Network (CFIN) präsentiert wurde, zu einem der 10 etablierten Foodtech-Führer Kanadas ernannt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coca-Cola!
    Long
    61,38€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    70,59€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    SmartSkin’s container twins and real-time analytics give food and beverage manufacturers the visibility they need to optimize every line — reducing downtime, preventing defects, and ensuring flawless quality.

    Foodtech Frontier 25 würdigt die innovativsten und einflussreichsten Lebensmitteltechnologieunternehmen in Kanada. SmartSkin wurde aus Dutzenden von Bewerbern aus allen zehn Provinzen ausgewählt und für seine bahnbrechenden Behälterzwillinge und eine Echtzeit-Analyseplattform ausgezeichnet, die die Art und Weise revolutionieren, wie Lebensmittel- und Getränkehersteller ihre Produktionsleistung verwalten – indem sie Ausfälle reduzieren, Stillstandzeiten verhindern und eine fehlerfreie Produktion fördern.

    „Die Steigerung der Produktivität ist ein Thema, mit dem sich Kanada allgemein intensiv beschäftigt, und sie ist der Schlüssel zur Erschließung von Wachstumspotenzialen im Lebensmittelsektor. Die innovativen Behälterzwillinge und die firmeneigene Software von SmartSkin helfen Herstellern, wertvolle Zeit und Geld zu sparen, indem sie verwertbare Daten liefern, die ihnen helfen, ihre Produktivität zu verbessern. Wenn man diesen Vorteil für Kanada mit dem großen Exporterfolg des Unternehmens kombiniert, wird deutlich, warum SmartSkin Technologies seinen Platz als etablierter Foodtech-Marktführer auf der CFIN-Liste „Foodtech Frontier 25" verdient hat.

    Dana McCauley, Geschäftsführerin, Canadian Food Innovation Network

    „SmartSkin definiert den Standard für die Funktionsweise moderner Produktionslinien neu", , sagt Kumaran Thillainadarajah, Gründer und Technischer Direktor, SmartSkin Technologies. „Durch die Einbindung von Behälterzwillingen in den Prozess geben wir den Herstellern die Möglichkeit, Ausfallzeiten zu vermeiden, Abfall zu reduzieren und eine Null-Fehler-Produktion zu erreichen. Diese Anerkennung spiegelt das Engagement unseres Teams wider, Herstellern dabei zu helfen, einen neuen Standard für operative Exzellenz zu setzen."

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SmartSkin Technologies wird vom kanadischen Netzwerk für Lebensmittelinnovation zu einem der Top-Foodtech-Führer Kanadas ernannt Ausgewählt für die erste Ausgabe der „Foodtech Frontier 25" von CFIN als etablierter Marktführer, der mit Behälterzwillingen und Echtzeitanalysen eine fehlerfreie Fertigung vorantreibt. FREDERICTON, NB, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ - SmartSkin …