FAO-Konferenz würdigt Klimaplattform der Premium Food Group (FOTO)

Rheda-Wiedenbrück/Rom (ots) - Die FAO Global Conference on Sustainable Livestock

Transformation, die vom 29. September bis 1. Oktober 2025 in Rom stattfand, gilt

als Meilenstein für die internationale Agrarpolitik. Über 1000 Vertreterinnen

und Vertreter aus Regierungen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft

kamen zusammen, um konkrete Lösungen für eine zukunftsfähige Nutztierhaltung zu

entwickeln. Im Zentrum standen Innovationen, Partnerschaften und die

Transformation hin zu klimaeffizienten Systemen.



Ein besonderer Moment: Die Premium Food Group wurde im Rahmen der Konferenz für

ihre Klimaplattform Fleisch ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte im Programm

"Recognition of Good Practices and Innovations", mit dem die FAO weltweit

Ansätze würdigt, die messbar zu effizienterer, inklusiverer und resilienterer

Nutztierhaltung beitragen.







individuellen CO2-Fußabdruck zu erfassen, mit Benchmarks zu vergleichen und

gezielte Maßnahmen in den Bereichen Tiergesundheit, Fütterung und Management

abzuleiten. Aus einem Prototyp wurde - gemeinsam mit Partnern - eine

Branchenlösung über die Prüfgesellschaft QS, die Skalierung und Vergleichbarkeit

in der Breite ermöglicht.



"Die Auszeichnung in Rom ist Rückenwind für konsequentes Umsetzen: Gute Ansätze

müssen sichtbar, finanzierbar und weltweit anschlussfähig werden. Die FAO hat

dafür einen klaren Rahmen gesetzt - von One Health bis Klimaschutz", erklärte

Dr. Gereon Schulze Althoff, Nachhaltigkeitschef der Premium Food Group.



In einer Plenarsitzung der Konferenz diskutierte Schulze Althoff mit Expertinnen

und Experten aus Brasilien, Indien, Indonesien und den USA über die Frage, wie

Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Nutztierhaltung für

mehr Klimaschutz freigesetzt und skaliert werden können. "Sektorweite Ansätze

sind zu bevorzugen. Hier stehen die Marktführer in der Verantwortung, diese zu

ermöglichen und langfristige Potenziale nicht gegenüber kurzfristigen eigenen

Vorteilen zu opfern", betonte Schulze Althoff. "Wenn wir eine gut akzeptierte

Messbasis haben, werden technische Innovationen sichtbar - insbesondere, wenn

sie an nationale Inventurdaten angedockt werden."



Globaler Kontext: Effizienz und Nachhaltigkeit als Schlüssel



Die FAO prognostiziert bis 2050 einen weltweiten Anstieg der Nachfrage nach



innerhalb ökologischer Grenzen zu decken, müssen Tierhaltungssysteme

nachweislich effizienter und nachhaltiger werden. Genau hier setzt die

Klimaplattform Fleisch an: Sie schafft Transparenz über Emissionen,

identifiziert Reduktionspfade und verankert Verbesserungen direkt im Betrieb.



Schulze Althoff: "Die FAO-Konferenz in Rom hat gezeigt: Die Transformation der

Nutztierhaltung ist möglich - wenn Innovationen, Partnerschaften und

wissenschaftlich fundierte Instrumente wie die Klimaplattform Fleisch konsequent

genutzt werden."



