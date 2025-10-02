FAO-Konferenz würdigt Klimaplattform der Premium Food Group (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Rheda-Wiedenbrück/Rom (ots) - Die FAO Global Conference on Sustainable Livestock
    Transformation, die vom 29. September bis 1. Oktober 2025 in Rom stattfand, gilt
    als Meilenstein für die internationale Agrarpolitik. Über 1000 Vertreterinnen
    und Vertreter aus Regierungen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft
    kamen zusammen, um konkrete Lösungen für eine zukunftsfähige Nutztierhaltung zu
    entwickeln. Im Zentrum standen Innovationen, Partnerschaften und die
    Transformation hin zu klimaeffizienten Systemen.

    Ein besonderer Moment: Die Premium Food Group wurde im Rahmen der Konferenz für
    ihre Klimaplattform Fleisch ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte im Programm
    "Recognition of Good Practices and Innovations", mit dem die FAO weltweit
    Ansätze würdigt, die messbar zu effizienterer, inklusiverer und resilienterer
    Nutztierhaltung beitragen.

    Die Klimaplattform Fleisch ermöglicht es landwirtschaftlichen Betrieben, ihren
    individuellen CO2-Fußabdruck zu erfassen, mit Benchmarks zu vergleichen und
    gezielte Maßnahmen in den Bereichen Tiergesundheit, Fütterung und Management
    abzuleiten. Aus einem Prototyp wurde - gemeinsam mit Partnern - eine
    Branchenlösung über die Prüfgesellschaft QS, die Skalierung und Vergleichbarkeit
    in der Breite ermöglicht.

    "Die Auszeichnung in Rom ist Rückenwind für konsequentes Umsetzen: Gute Ansätze
    müssen sichtbar, finanzierbar und weltweit anschlussfähig werden. Die FAO hat
    dafür einen klaren Rahmen gesetzt - von One Health bis Klimaschutz", erklärte
    Dr. Gereon Schulze Althoff, Nachhaltigkeitschef der Premium Food Group.

    In einer Plenarsitzung der Konferenz diskutierte Schulze Althoff mit Expertinnen
    und Experten aus Brasilien, Indien, Indonesien und den USA über die Frage, wie
    Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Nutztierhaltung für
    mehr Klimaschutz freigesetzt und skaliert werden können. "Sektorweite Ansätze
    sind zu bevorzugen. Hier stehen die Marktführer in der Verantwortung, diese zu
    ermöglichen und langfristige Potenziale nicht gegenüber kurzfristigen eigenen
    Vorteilen zu opfern", betonte Schulze Althoff. "Wenn wir eine gut akzeptierte
    Messbasis haben, werden technische Innovationen sichtbar - insbesondere, wenn
    sie an nationale Inventurdaten angedockt werden."

    Globaler Kontext: Effizienz und Nachhaltigkeit als Schlüssel

    Die FAO prognostiziert bis 2050 einen weltweiten Anstieg der Nachfrage nach
    Milch, Fleisch und Eiern um über 20 Prozent gegenüber 2020. Um diesen Bedarf
    innerhalb ökologischer Grenzen zu decken, müssen Tierhaltungssysteme
    nachweislich effizienter und nachhaltiger werden. Genau hier setzt die
    Klimaplattform Fleisch an: Sie schafft Transparenz über Emissionen,
    identifiziert Reduktionspfade und verankert Verbesserungen direkt im Betrieb.

    Schulze Althoff: "Die FAO-Konferenz in Rom hat gezeigt: Die Transformation der
    Nutztierhaltung ist möglich - wenn Innovationen, Partnerschaften und
    wissenschaftlich fundierte Instrumente wie die Klimaplattform Fleisch konsequent
    genutzt werden."

