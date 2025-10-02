UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat BASF nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Beim Ausblick auf 2026 habe das Management des Chemiekonzerns wegen der schwer vorhersagbaren Auftragsentwicklung wenig Neigung zu Details gezeigt, schrieb Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Auch zeige das derzeitige Handelsumfeld wenig Besserung seit dem US-Zollschock im April./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 43,64EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 18:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00 € , was eine Steigerung von +3,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer