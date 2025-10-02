UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat BASF nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Beim Ausblick auf 2026 habe das Management des Chemiekonzerns wegen der schwer vorhersagbaren Auftragsentwicklung wenig Neigung zu Details gezeigt, schrieb Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Auch zeige das derzeitige Handelsumfeld wenig Besserung seit dem US-Zollschock im April./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 43,64EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 18:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Geoff Haire
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Geoff Haire
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte