    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat BASF nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Beim Ausblick auf 2026 habe das Management des Chemiekonzerns wegen der schwer vorhersagbaren Auftragsentwicklung wenig Neigung zu Details gezeigt, schrieb Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Auch zeige das derzeitige Handelsumfeld wenig Besserung seit dem US-Zollschock im April./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 43,64EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 18:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Geoff Haire
    Analysiertes Unternehmen: BASF SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00, was eine Steigerung von +3,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft BASF SE auf 'Neutral' Die schweizerische Großbank UBS hat BASF nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Beim Ausblick auf 2026 habe das Management des Chemiekonzerns wegen der schwer vorhersagbaren Auftragsentwicklung wenig …