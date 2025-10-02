UBS stuft Tesla auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Diese seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. In den USA habe der Elektroautobauer wohl von Vorzieheffekten aufgrund auslaufender Subventionen profitiert. Spak glaubt zudem, dass sich auch die Entwicklung in China und Europa gegenüber dem Vorquartal verbessert hat./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 381,9EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 18:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



