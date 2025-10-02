    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leitindex ATX schließt knapp im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse schließt leicht im Plus, ATX +0,18%.
    • AT&S-Aktien steigen um 7,6%, Halbleiter gefragt.
    • Erste Group +1,5%, Raiffeisen +1,3%, Bawag -1,7%.
    Aktien Wien Schluss - Leitindex ATX schließt knapp im Plus
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX legte 0,18 Prozent auf 4.708,02 Punkte zu. Der mehr Aktien umfassende ATX Prime schloss ebenfalls 0,18 Prozent im Plus bei 2.353,39 Zählern. An anderen europäischen Börsen wurden deutlichere Gewinne verzeichnet.

    Die Aktieninvestoren zeigten sich bisher vom sogenannten "government shutdown" in den USA unbeeindruckt, schrieben Marktbeobachter der Helaba-Bank. Ob währenddessen US-Daten veröffentlicht werden, sei aufgrund des Regierungsstillstands unterdessen offen. Davon betroffen ist auch der offizielle US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BAWAG Group AG!
    Short
    118,03€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 13,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    101,71€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 10,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am österreichischen Aktienmarkt lag eine sehr dünne Meldungslage vor. Weder von Unternehmens- noch von Analystenseite gab es Nachrichten.

    Klare Gewinner im ATX waren die Aktien von AT&S , die um 7,6 Prozent nach oben kletterten. Weltweit waren Halbleiterwerte gut gesucht. Gute Stimmung für Aktien der Branche brachte die Nachricht, dass der ChatGPT-Anbieter OpenAI gemessen an einer neuen Platzierung von Belegschaftsanteilen offenbar eine Bewertung von rund einer halben Billion US-Dollar erreicht. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtete, sind das rund 200 Milliarden Dollar mehr als bei einer vom japanischen Technologieinvestor Softbank angeführten Finanzierungsrunde im April dieses Jahres.

    Das ATX-Schwergewicht Erste Group gewann 1,5 Prozent. Die Branchenkollegen Raiffeisen mit plus 1,3 und Bawag mit minus 1,7 Prozent gingen stark unterschiedlich aus dem Handel. EVN schlossen ebenfalls 1,7 Prozent tiefer./lof/sto/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SoftBank Group Aktie

    Die SoftBank Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,25 % und einem Kurs von 24,05 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 18:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SoftBank Group Aktie um +0,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von SoftBank Group bezifferte sich zuletzt auf 165,08 Mrd..

    SoftBank Group zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 44,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss Leitindex ATX schließt knapp im Plus Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX legte 0,18 Prozent auf 4.708,02 Punkte zu. Der mehr Aktien umfassende ATX Prime schloss ebenfalls 0,18 Prozent im Plus bei …