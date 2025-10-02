UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 45 Euro

Nur Gewitter oder doch mehr?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 43,65 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 18:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,91 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -8,32 %/+19,18 % bedeutet.