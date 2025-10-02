Besonders beachtet!
AppLovin Registered (A) Aktie leidet unter Verkäufen - 02.10.2025
Am 02.10.2025 ist die AppLovin Registered (A) Aktie, bisher, um -3,54 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AppLovin Registered (A) Aktie.
AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.
AppLovin Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AppLovin Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -3,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AppLovin Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +110,57 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um +10,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AppLovin Registered (A) auf +87,60 %.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.
AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+10,50 %
|1 Monat
|+47,39 %
|3 Monate
|+110,57 %
|1 Jahr
|+411,52 %
Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie
Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 177,78 Mrd.EUR wert.
AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?
Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.