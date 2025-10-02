JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Zahlen dürften ein Quartal belegen, das deutlich von Abschreibungen bei der Sportwagentochter Porsche AG geprägt sei, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 93,24EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 19:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
