    JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Zahlen dürften ein Quartal belegen, das deutlich von Abschreibungen bei der Sportwagentochter Porsche AG geprägt sei, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:56 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 93,24EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 19:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 110
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


