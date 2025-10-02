ANALYSE-FLASH
UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 215 Dollar
- UBS stuft Tesla auf "Sell" mit Kursziel 215 USD.
- Quartalszahlen übertreffen Erwartungen deutlich.
- Vorzieheffekte in den USA durch Subventionen erkennbar.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Diese seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. In den USA habe der Elektroautobauer wohl von Vorzieheffekten aufgrund auslaufender Subventionen profitiert. Spak glaubt zudem, dass sich auch die Entwicklung in China und Europa gegenüber dem Vorquartal verbessert hat./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,28 % und einem Kurs von 379,0 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 19:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +3,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,26 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 435,00USD was eine Bandbreite von -43,17 %/+14,97 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 215 US-Dollar
