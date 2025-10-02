    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    ANALYSE-FLASH

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 215 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Tesla auf "Sell" mit Kursziel 215 USD.
    • Quartalszahlen übertreffen Erwartungen deutlich.
    • Vorzieheffekte in den USA durch Subventionen erkennbar.
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 215 Dollar
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Diese seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. In den USA habe der Elektroautobauer wohl von Vorzieheffekten aufgrund auslaufender Subventionen profitiert. Spak glaubt zudem, dass sich auch die Entwicklung in China und Europa gegenüber dem Vorquartal verbessert hat./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    418,14€
    Basispreis
    2,46
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    471,03€
    Basispreis
    2,86
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tesla

    -3,43 %
    +3,98 %
    +38,26 %
    +53,78 %
    +70,22 %
    +47,69 %
    +220,54 %
    +2.648,04 %
    +36.349,90 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,28 % und einem Kurs von 379,0 auf Tradegate (02. Oktober 2025, 19:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +3,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 435,00USD was eine Bandbreite von -43,17 %/+14,97 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: UBS
    Kursziel: 215 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 215,00$, was einem Rückgang von -51,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 215 Dollar Die schweizerische Großbank UBS hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Diese seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. …