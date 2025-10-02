    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBank of America AktievorwärtsNachrichten zu Bank of America
    RALF SCHMITZ bestellt Roman Pastoors als neuen Geschäftsführer (FOTO)

    Düsseldorf/Köln/Berlin/Hamburg/Kempen (ots) - Roman Alexander Pastoors verstärkt
    seit dem 1. September 2025 das Familienunternehmen RALF SCHMITZ GmbH als neuer
    Geschäftsführer.

    Herr Pastoors war drei Jahre, zuletzt als Associate, bei der Bank of America im
    Investmentbanking tätig und arbeitete vorrangig im Bereich Fusionen und
    Übernahmen. Zuvor schloss er sein Studium an der HHL Leipzig und der ESCP Paris
    mit dem Master of Science in Management ab.

    Bereits während seines dualen Bachelorstudiums arbeitete Herr Pastoors
    dreieinhalb Jahre für RALF SCHMITZ an den Standorten Düsseldorf, Berlin, Hamburg
    sowie Kempen und durchlief dabei alle Abteilungen des Unternehmens.

    Seit September führt er nun den Bereich Finanzen mit den Abteilungen
    Finanzierung, Rechnungswesen, Steuern und Controlling sowie Personal und
    Organisation.

    "Roman Pastoors bringt nicht nur umfangreiche Finanzexpertise mit, sondern
    versteht sich, gemeinsam mit mir, als Geschäftsführer des gesamten Unternehmens.
    Damit sehen wir uns den strategischen Herausforderungen der Zukunft gewachsen",
    erklärt Dr.-Ing. Axel Martin Schmitz.

    "Ich freue mich auf die Arbeit an der Schnittstelle von Strategie, Finanzen
    sowie Personal und auf die Möglichkeit, die Unternehmensentwicklung zu prägen",
    ergänzt Roman Pastoors.

    Über RALF SCHMITZ GmbH

    Das Traditionsunternehmen RALF SCHMITZ, dessen Ursprünge über 160 Jahre
    zurückliegen, ist noch immer familiengeführt. Seit 1864 setzt man auf eine
    Vielzahl feiner Details und handwerkliche Perfektion, um bewohnbare
    Gesamtkunstwerke zu bauen.

    "Wir stehen für traditionelle Architekturen, die an über Jahrhunderte gültige
    Parameter anknüpfen, ohne unreflektiert zu historisieren," so Dr.-Ing. Axel
    Martin Schmitz, Geschäftsführender Gesellschafter.

    Mit Standorten in Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg und Kempen ist RALF SCHMITZ
    bundesweit vertreten. Das Unternehmen sucht kontinuierlich Grundstücke und
    Immobilien in hervorragenden Lagen zur Realisierung neuer Projekte und setzt
    dabei auf nachhaltige Wertschöpfung, Exklusivität und architektonische
    Beständigkeit.

    Pressekontakt:

    Für weitere Informationen und Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur
    Verfügung.

    Ansprechpartner für die Medien
    Friederike von Greve
    Leiterin Marketing &
    Unternehmenskommunikation
    Tel. +49 30 3180596-641
    E. mailto:presse@ralfschmitz.com

