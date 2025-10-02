RALF SCHMITZ bestellt Roman Pastoors als neuen Geschäftsführer (FOTO)
Düsseldorf/Köln/Berlin/Hamburg/Kempen (ots) - Roman Alexander Pastoors verstärkt
seit dem 1. September 2025 das Familienunternehmen RALF SCHMITZ GmbH als neuer
Geschäftsführer.
Herr Pastoors war drei Jahre, zuletzt als Associate, bei der Bank of America im
Investmentbanking tätig und arbeitete vorrangig im Bereich Fusionen und
Übernahmen. Zuvor schloss er sein Studium an der HHL Leipzig und der ESCP Paris
mit dem Master of Science in Management ab.
Bereits während seines dualen Bachelorstudiums arbeitete Herr Pastoors
dreieinhalb Jahre für RALF SCHMITZ an den Standorten Düsseldorf, Berlin, Hamburg
sowie Kempen und durchlief dabei alle Abteilungen des Unternehmens.
Seit September führt er nun den Bereich Finanzen mit den Abteilungen
Finanzierung, Rechnungswesen, Steuern und Controlling sowie Personal und
Organisation.
"Roman Pastoors bringt nicht nur umfangreiche Finanzexpertise mit, sondern
versteht sich, gemeinsam mit mir, als Geschäftsführer des gesamten Unternehmens.
Damit sehen wir uns den strategischen Herausforderungen der Zukunft gewachsen",
erklärt Dr.-Ing. Axel Martin Schmitz.
"Ich freue mich auf die Arbeit an der Schnittstelle von Strategie, Finanzen
sowie Personal und auf die Möglichkeit, die Unternehmensentwicklung zu prägen",
ergänzt Roman Pastoors.
https://www.ralfschmitz.com/unternehmen/
Über RALF SCHMITZ GmbH
Das Traditionsunternehmen RALF SCHMITZ, dessen Ursprünge über 160 Jahre
zurückliegen, ist noch immer familiengeführt. Seit 1864 setzt man auf eine
Vielzahl feiner Details und handwerkliche Perfektion, um bewohnbare
Gesamtkunstwerke zu bauen.
"Wir stehen für traditionelle Architekturen, die an über Jahrhunderte gültige
Parameter anknüpfen, ohne unreflektiert zu historisieren," so Dr.-Ing. Axel
Martin Schmitz, Geschäftsführender Gesellschafter.
Mit Standorten in Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg und Kempen ist RALF SCHMITZ
bundesweit vertreten. Das Unternehmen sucht kontinuierlich Grundstücke und
Immobilien in hervorragenden Lagen zur Realisierung neuer Projekte und setzt
dabei auf nachhaltige Wertschöpfung, Exklusivität und architektonische
Beständigkeit.
Pressekontakt:
Für weitere Informationen und Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Ansprechpartner für die Medien
Friederike von Greve
Leiterin Marketing &
Unternehmenskommunikation
Tel. +49 30 3180596-641
E. mailto:presse@ralfschmitz.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134064/6130541
OTS: Ralf Schmitz GmbH
