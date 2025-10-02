RALF SCHMITZ bestellt Roman Pastoors als neuen Geschäftsführer (FOTO)

Marco_Berlin schrieb 09.12.24, 07:44

80 Milliarden Dollar nicht in der Bilanz ausgewiesene Verlust teilt die BoA mit. Im Jahre 2020 wurden Anleihen im Wert von 500 Milliarden Dollar zu einem Zinssatz von fast 0% gekauft. Mittlerweile ist der Anleihenzins auf über 4% gestiegen. Es handelt sich um langlaufende Anleihen. Die Bilanzvorschriften erlauben nicht die derzeit aufgelaufenen Verluste zu bilanzieren. BoA verfügt über 200 Milliarden Eigenkapital bedeutet fast 50% des Eigenkapitals stehen unrealisierte Verluste gegenüber! Und jetzt wisst ihr warum Warren Buffet alle seine Bankaktien auf null gebracht hat oder stark reduziert! Es sieht nämlich fast bei jeder US Bank ähnlich aus. Wisst ihr noch letztes Jahr als die SVB Bank aus Silicon Valley pleite ging? Das war genau ihr Problem. Gekaufte Anleihen zu nahe 0 Zinssatz trifft auf hohe Inflation womit die Zinssätze der Anleihen zusammenhängen. Da wird es irgendwann knallen in den usa m.