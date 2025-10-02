Bitcoin steigt wieder über 120.000 Dollar
- Bitcoin-Kurs über 120.000 Dollar gestiegen.
- Rekordhoch von 125.000 Dollar wieder in Sicht.
- Zinssenkungen und Nachfrage stärken Bitcoin.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin hat am Donnerstag deutlich zugelegt und am Abend auch wieder die Marke von 120.000 Dollar überschritten. Damit gerät für die bedeutendste Kryptowährung auch das Rekordhoch wieder in Sichtweite.
Der Bitcoin notierte am Abend bei rund 120.220 Dollar, nachdem er am Morgen noch bei etwa 118.000 Dollar gehandelt wurde. Für Unterstützung sorgten die Erwartungen an weitere Zinssenkungen in den USA, aber auch eine wachsende institutionelle Nachfrage nach Kryptowährungen über regulierte Anlageprodukte wie ETFs. Sein bisheriges Rekordhoch hatte der Bitcoin im August bei knapp 125.000 Dollar erreicht.
Auch der Regierungsstillstand in den Vereinigten Staaten dürfte Bitcoin in die Karten spielen, schrieb Marktexperte Timo Emden von Emden Research in einem Kommentar. Dieser untergrabe das Vertrauen in die staatliche Stabilität und lasse so dezentrale Systeme in einem neuen Licht erscheinen./tp/rw/AWP/men
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief