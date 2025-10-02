STAGWELL (STGW) ITALY AND MALLORCA PRESERVATION FOUNDATION KÜNDIGEN EINE BEWUSSTSEINSKAMPAGNE ZUR FÖRDERUNG EINES VERANTWORTUNGSVOLLEN TOURISMUS UND ZUM SCHUTZ DES ÖKOSYSTEMS DER INSEL AN

Die von Stagwell Italy entwickelte Kampagne enthält drei Hauptbotschaften, die sowohl Touristen als auch Einwohner dazu ermutigen sollen, nachhaltige Gewohnheiten anzunehmen, die zur Erhaltung der Insel beitragen: lokale Produkte essen, aus wiederverwendbaren Wasserflaschen trinken und mit dem Fahrrad fahren.

MAILAND, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Stagwell (NASDAQ: STGW ), das Herausforderernetzwerk zur Umgestaltung des Marketings, kündigt in Zusammenarbeit mit der Mallorca Preservation Foundation eine Bewusstseinskampagne zur Förderung eines verantwortungsvollen Tourismus und zum Schutz des Ökosystems der Insel an.

Die Kampagne, die bis Ende September lief, wurde an verschiedenen Außenwerbeflächen (Out-Of-Home, OOH) gezeigt und von drei wichtigen lokalen Partnern unterstützt: Apaema Agricultura Ecològica, Fundación Cleanwave und Malla Publicidad.

„Die Änderung einiger Gewohnheiten und die Einbeziehung kleiner Gesten in unser tägliches Leben – wie der Konsum lokaler Produkte, das Mitführen einer wiederverwendbaren Flasche oder das Fahren mit dem Fahrrad in der Stadt – haben einen wirklich positiven Einfluss auf unsere Umwelt", sagt Ana Riera, Geschäftsführerin der Mallorca Preservation Foundation. „Mit dieser Kampagne wollen wir die Botschaft auf sympathische sowie unterhaltsame Weise vermitteln und praktische Hilfsmittel wie eine Karte mit lokalen Produktverkaufsstellen sowie Wasserbrunnen zum Nachfüllen von Flaschen zur Verfügung stellen.

„Die Botschaft der Kampagne basiert auf dem allgemeinen Refrain ‚Eat, Drink, Repeat' (iss, trink, wiederhole) und ist ein farbenfroher sowie wirkungsvoller Aufruf zu nachhaltigem Verhalten, der die Bedeutung der Erhaltung der natürlichen Umwelt Mallorcas während des Urlaubs hervorhebt", sagt Nicola Rovetta, leitender Kreativdirektor von Stagwell Italy.

