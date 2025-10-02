Der Sektor der Unternehmensdienstleistungen erschließt die europäische Wirtschaft

Die Unternehmensdienstleistungen stehen im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Neuerfindung Europas mit den 3Ts: Talent, Technologie und Transformation. Einst stille Backoffices und Kostenstellen sind sie zu dynamischen Wachstumsmotoren für die europäische Wirtschaft geworden.

BRÜSSEL, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Unternehmensdienstleistungsbranche entwickelt sich zu einer doppelten Triebkraft für die europäische Wirtschaft, indem sie als globaler Stoßdämpfer und strategischer Wegbereiter für langfristige Transformationen fungiert. 40 Millionen Menschen sind in Europa im Bereich Unternehmensdienstleistungen tätig und tragen 3,5 Billionen Euro zum BIP der EU-27 bei – das entspricht 20,4 % des Gesamtwerts. Der jüngste ABSL-Bericht skizziert Umgestaltungsszenarien und einen Fahrplan für politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer bis 2030.

Kontinentales Mosaik

Die europäische Unternehmensdienstleistungsbranche zeichnet sich durch eine Fülle komplementärer Fähigkeiten in den verschiedenen Regionen aus, die auf einem großen und diversifizierten Netzwerk aufbauen. West- und Nordeuropa sind führend bei Unternehmenszentralen und hochwertigen digitalen Dienstleistungen, während die MOE-Länder über beträchtliche Kapazitäten und wachsendes Know-how verfügen. Dieses Zusammenspiel fördert Diversifizierung, Nearshoring und grenzüberschreitende Zusammenarbeit und ermöglicht es den Ländern, ihre einzigartigen Stärken zu nutzen.

Talent: Hauptunterscheidungsmerkmal und größter Engpass

Während die führenden Zentren florieren, haben kleinere Ökosysteme mit Talentmangel, Infrastrukturdefiziten und unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Diese Diskrepanz zeigt, wie dringend wir die Arbeitswelt umgestalten müssen, weil qualifizierte Fachkräfte für die Wettbewerbsfähigkeit echt wichtig sind, vor allem in wissensintensiven Unternehmensdienstleistungen.

Trotz der Herausforderungen bietet die regionale Vielfalt in Europa einzigartige Möglichkeiten zur Spezialisierung und Skalierung, was die Notwendigkeit einer strategischen Koordinierung zwischen den Kontexten unterstreicht.

Der Weg der Transformation: vom klassischen GBS und GBS 3.0 zum GenBS

Europa ist top bei den Exporten von wissensintensiven Unternehmensdienstleistungen (52,6 % weltweit), aber nicht so stark bei der Einführung von KI und der Plattformisierung von Dienstleistungen. Der Bericht skizziert einen Wechsel von Global Business Services (GBS) zu GBS 3.0 und GenBS als Antwort auf die Herausforderungen.