Aktien-Euphorie: Was kann Rally stoppen? "Nur Asteroid" - oder Krieg!

Was kann die Aktien-Rally stoppen, fragte gestern der Chefanalyst von JP Morgan Investoren - und die erstaunlichste, aber gleichzeitig symptomatischste Aussage war: nur der Aufschlag eines Asteroiden! Man könnte vielleicht noch eine andere mögliche, leider sehr viel wahrscheinlichere Option könnte auch lauten: Krieg! Denn die Spannungen zwischen NATO und Russland werden nicht gerade geringer. Aber die Wall Street tanzt, solange eben die Musik spielt. Und diese Musik ist die inzwischen völlig entgrenzte KI-Euphorie, die KI-Aktien immer weiter noch oben treibt. Dazu kommt die Hoffnung auf sinkende Zinsen durch die Fed..

Hinweise aus Video: