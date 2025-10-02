Marktgeflüster
Aktien-Euphorie: Was kann Rally stoppen? "Nur Asteroid" - oder Krieg!
Man könnte vielleicht noch eine andere mögliche, leider sehr viel wahrscheinlichere Option könnte auch lauten: Krieg!
Was kann die Aktien-Rally stoppen, fragte gestern der Chefanalyst von JP Morgan Investoren - und die erstaunlichste, aber gleichzeitig symptomatischste Aussage war: nur der Aufschlag eines Asteroiden! Man könnte vielleicht noch eine andere mögliche, leider sehr viel wahrscheinlichere Option könnte auch lauten: Krieg! Denn die Spannungen zwischen NATO und Russland werden nicht gerade geringer. Aber die Wall Street tanzt, solange eben die Musik spielt. Und diese Musik ist die inzwischen völlig entgrenzte KI-Euphorie, die KI-Aktien immer weiter noch oben treibt. Dazu kommt die Hoffnung auf sinkende Zinsen durch die Fed..
Hinweise aus Video:
1. TecDax-Setup aus Fugmann´s Trading Woche:
https://premium.finanzmarktwelt.de/s/finanzmarktwelt/fugmann-s-trading ...
2. Tech-Aktien im Check: BofA ist bullish trotz Blasengefahr
Das Video "Aktien-Euphorie: Was kann Rally stoppen? "Nur Asteroid" - oder Krieg!" sehen Sie hier..