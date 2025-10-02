DN Deutsche Nachhaltigkeit AG beruft Dr. Andreas Rickert als Vorstand für Nachhaltigkeit

FRANKFURT AM MAIN, DE / ACCESS Newswire / October 2, 2025 / Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN: DE000A3DW408) gibt die Erweiterung ihres Vorstandsteams durch die Berufung von Dr. Andreas Rickert zum Chief Impact Officer bekannt. Diese strategische Personalentscheidung unterstreicht die ambitionierte Wachstumsstrategie der Deutsche Nachhaltigkeit als führender Pure-Play Impact Investor im deutschsprachigen Raum, der nachhaltige Investments mit attraktiven Renditen vereint.

Dr. Andreas Rickert gilt als einer der profiliertesten Vordenker der deutschen Impact-Investing-Szene und bringt eine außergewöhnliche Expertise mit, die von Philanthropie über Social Impact bis hin zu Private Equity und Kapitalmarktberatung reicht. Seine beeindruckende berufliche Laufbahn umfasst Führungspositionen bei McKinsey & Company, der Weltbank in Washington D.C. und der Bertelsmann Stiftung, bevor er 2010 den wegweisenden Think-&-do-Tank PHINEO gründete, den er heute als Vorstandsvorsitzender leitet.

Der promovierte Molekularbiologe, der seine Studien unter anderem an der renommierten Stanford University in den Vereinigten Staaten von Amerika absolvierte, fungiert darüber hinaus als Co-CEO der NIXDORF Kapital AG, einer führenden Plattform für nachhaltiges Investieren mit einem Zielvolumen von 800 Millionen Euro für sechs Impact-Fonds. Seit November 2023 steht Dr. Rickert als Vorsitzender der Bundesinitiative Impact Investing an der Spitze der zentralen Kompetenzplattform für nachhaltiges Investment in Deutschland.

Strategische Verstärkung für beschleunigtes Wachstum

"Mit Dr. Andreas Rickert als Chief Impact Officer konnten wir eine Koryphäe aus der deutschsprachigen Impact-Szene für unser Unternehmen gewinnen", erklärt Ole Nixdorff, CEO der DN Deutsche Nachhaltigkeit. "Mit diesem bedeutsamen Neuzugang möchten wir unsere Wachstumsstrategie als Impact Investor weiter vorantreiben und unser Portfolio erheblich ausbauen. Wir werden dabei von der Expertise und dem ausgeprägten Netzwerk, das Herr Dr. Rickert mitbringt, erheblich profitieren."

Die Berufung von Dr. Rickert erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Impact-Investing-Branche. Mit globalen ESG-Vermögenswerten, die bis 2025 auf über 53 Billionen US-Dollar ansteigen sollen (mehr als einem Drittel des gesamten verwalteten Vermögens weltweit), erleben wir einen fundamentalen Wandel in der Kapitalallokation. Dr. Rickert wird diese Transformation aktiv mitgestalten und die Position der Deutsche Nachhaltigkeit als Marktführer weiter festigen.