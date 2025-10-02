Flor de Caña 18 Year Rum erhält die prestigeträchtige „Grand Gold Medal" bei der Spirits Selection von CMB

Die Spirits Selection von CMB mit Sitz in Belgien ist einer der einflussreichsten internationalen Wettbewerbe in der Spirituosenbranche. Jedes Jahr versammelt die Veranstaltung ein Gremium weltbekannter Experten, die in strengen Blindverkostungen eine breite Palette von Spirituosen bewerten. Die Grand Gold Medal ist die höchste Auszeichnung, die vergeben wird. Sie prämiert Produkte, die nahezu perfekte Standards erreichen, und setzt einen weltweit anerkannten Maßstab für hervorragende Leistungen.

BRÜSSEL, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, die renommierte Premium-Rum-Marke, die für ihre außergewöhnliche Handwerkskunst und ihr unerschütterliches Engagement für Nachhaltigkeit gefeiert wird, gibt stolz bekannt, dass ihr 18-jähriger Ultra-Premium-Rum Flor de Caña bei der Spirituosenauswahl des Concours Mondial de Bruxelles (CMB) mit der begehrten „Grand Gold Medal" ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung, die nur Spirituosen vorbehalten ist, die die höchsten Verkostungsergebnisse erzielen, würdigt die erstklassige Qualität und Kunstfertigkeit von Flor de Caña 18 Year.

„Wir fühlen uns geehrt, dass Flor de Caña diese Grand Gold Medal erhalten hat, eine Anerkennung, die nicht nur die hervorragende Qualität unseres Rums bestätigt, sondern auch unser Engagement für Nachhaltigkeit in unserer 135-jährigen Geschichte", sagte Mauricio Solórzano, Global Ambassador bei Flor de Caña. „Diese Auszeichnung bestätigt Flor de Cañas Position unter den besten Spirituosen der Welt und spornt uns an, unser außergewöhnliches Getränk weiterhin mit Verbrauchern in aller Welt zu teilen."

Flor de Caña ist eine seit 1890 in fünfter Generation in Familienbesitz befindliche Marke, die für ihr preisgekröntes Portfolio an Premium-Rumsorten aus Nicaragua, die auf natürliche Weise in amerikanischen Weißeichenfässern ohne Zucker oder künstliche Zutaten reifen, internationale Anerkennung gefunden hat. Vor allem die 12-, 18- und 25-jährigen Rumsorten von Flor de Caña zeichnen sich durch ein unverwechselbares Geschmacksprofil und einen exquisiten Abgang aus.

Über Flor de Caña

Flor de Caña ist eine Premium-Rummarke und die erste klimaneutrale und Fair-Trade-zertifizierte Spirituose der Welt. Er stammt aus einem Familienbetrieb aus dem Jahr 1890, wird mit 100 % erneuerbarer Energie destilliert und reift auf natürliche Weise am Fuße eines aktiven Vulkans ohne Zucker oder künstliche Zutaten. Die Marke ist als weltweit führend in Sachen Nachhaltigkeit anerkannt und hat Auszeichnungen wie „World's Most Sustainable Rum Brand" (USA), „Ethical Award" (Großbritannien) und Sustainable „Spirits Producer" (Frankreich) erhalten. www.flordecana.com

