BEIJING, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Dieses Jahr lädt die China Media Group zu ihrer Mittherbstfest-Gala nach Deyang im Südwesten des Landes ein - eine Stadt, in der alte Traditionen mit der Vision einer hochtechnologischen Zukunft verschmelzen.

Inmitten der atemberaubenden Naturkulisse der Provinz Sichuan wird die Gala alte und neue Lieder zum Besten geben, die sich auf das Kernthema des Festivals konzentrieren: das Vermissen der Heimat und die Wiedervereinigung der Familie zur Zeit des Vollmondes. Anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und des antifaschistischen Weltkrieges werden die nostalgischen Klassiker "Flowers of May", "As Time Goes By" und "La Vie en Rose" aufgeführt, um das gemeinsame Gefühl der Menschheit zu unterstreichen, den Frieden zu schätzen und nach einem strahlenden Neubeginn zu streben. Die Kraft der Musik, die Welt zusammenzubringen, wird durch eine innovative Fusion von "The Moon Represents My Heart" und Ben E. Kings "Stand by Me" unterstrichen, die von der mit einem Grammy ausgezeichneten Band Time for Three und der chinesischen Sängerin Jike Junyi aufgeführt wird.

Deyang ist ein modernes Produktionszentrum und das Tor zum alten Königreich Shu und seiner geheimnisvollen Sanxingdui-Kultur. ist ein Ort, an dem Tradition und Innovation nicht nur nebeneinander bestehen, sondern sich gegenseitig verstärken. Um diese Harmonie zu unterstreichen, wird die Gala das Sanxingdui-Museum in Begleitung eines Roboters besichtigen, der durch die Interaktion mit den Artefakten einen Dialog zwischen Chinas intelligenter Fertigung und der alten Zivilisation herstellt.

Die CMG Mid-Autumn Festival Gala 2025 wird am 6. Oktober um 20.00 Uhr Pekinger Zeit von in alle Welt übertragen.

