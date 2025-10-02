Börsen Update USA - 02.10. - US Tech 100 stark +0,30 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.487,28 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +1,80 %, Boeing +1,63 %, Caterpillar +1,52 %, 3M +1,45 %, IBM +1,24 %

Flop-Werte: Amgen -1,25 %, Merck & Co -1,11 %, JPMorgan Chase -1,05 %, Coca-Cola -0,98 %, Visa (A) -0,70 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:50:14) bei 24.873,89 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: Advanced Micro Devices +5,03 %, Marvell Technology +3,77 %, Starbucks +3,15 %, ASML Holding NV NY +3,04 %, The Trade Desk Registered (A) +3,00 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -3,85 %, Tesla -3,83 %, Synopsys -2,64 %, Coca-Cola Europacific Partners -2,54 %, T-Mobile US -2,50 %

Der S&P 500 steht bei 6.712,43 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.

Top-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) +20,53 %, Coinbase +7,38 %, Advanced Micro Devices +5,03 %, Block (A) +4,90 %, CF Industries Holdings +3,86 %

Flop-Werte: Equifax -8,06 %, Occidental Petroleum -7,58 %, AppLovin Registered (A) -3,85 %, Tesla -3,83 %, Arista Networks -3,49 %