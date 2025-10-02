SI GROUP BAUT DAS EMEA-VERTRIEBSNETZ DURCH NEUE PARTNERSCHAFT MIT AZELIS AUS

THE WOODLANDS, Texas, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven, Prozesslösungen, Arzneimitteln und chemischen Zwischenprodukten, gab heute eine neue Partnerschaft mit Azelis bekannt, um sein EMEA-Vertriebsnetz für Kunststoffadditive zu erweitern. Ab dem 1. Januar 2026 wird die Partnerschaft die Reichweite von SI Group erweitern und die Fähigkeit stärken, Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen und lokalem Support zu bedienen. SI Group wird auch die Zusammenarbeit mit Brenntag, einem zuverlässigen Vertriebspartner seit 2005, in ausgewählten Ländern der Region fortsetzen.

Azelis und Brenntag wurden strategisch so ausgewählt, dass sie sich auf die Regionen konzentrieren, in denen sie den größten Markteinfluss haben. Indem sie ihre jeweilige Vertriebsstärke, ihr technisches Fachwissen und ihre Lagerkapazitäten nutzen, verbessert SI Group den Kundenzugang zu Produkten und Support. In der EMEA-Region wird SI Group durch beide Distributoren vertreten sein, wobei die Abdeckung nach Ländern aufgeteilt ist (siehe unten):

Azelis : Nordische Länder, baltische Staaten, Belgien, Zypern, Tschechische Republik, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Liechtenstein , Luxemburg , Malta , Monaco , Niederlande, Polen, Slowakei, Vereinigtes Königreich/Irland und die Balkanländer.

: Nordische Länder, baltische Staaten, Belgien, Zypern, Tschechische Republik, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, , , , , Niederlande, Polen, Slowakei, Vereinigtes Königreich/Irland und die Balkanländer. Brenntag: Deutschland, Österreich und die Schweiz, die Maghreb-Länder und Südafrika.

„Unsere Partnerschaft mit Azelis ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, fortschrittliche Lösungen anzubieten und unseren Kunden in der gesamten EMEA-Region einen außergewöhnlichen Mehrwert zu liefern", sagt Robert Kaiser, Vice President von Polymer Solutions. „Indem wir sie zusammen mit unserem bewährten Partner Brenntag in unser Netzwerk für Kunststoffadditive aufnehmen, verbessern wir nicht nur den Zugang zu unseren Kunden, sondern schaffen auch die Grundlage für die nächste Phase des strategischen Wachstums von SI Group in der sich entwickelnden Kunststoffindustrie."

Dieser neue Ansatz stärkt SI Group als zuverlässigen, kundenorientierten Partner, der sich weiterhin auf Investitionen in innovative Lösungen und Initiativen zur Förderung der Kunststoffindustrie konzentriert.

Um das gesamte Portfolio der SI Group an Hochleistungsadditiven und Lösungen für die Kunststoffindustrie zu erkunden, besuchen Sie www.siigroup.com.

Die SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der innovativen Technologie von Leistungszusätzen, Prozesslösungen, aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen und chemischen Zwischenprodukten. Die Lösungen der SI Group sind unverzichtbar für die Verbesserung der Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Konsumgüter in den Bereichen Kunststoffe, Gummi und Klebstoffe, Kraftstoffe und Schmierstoffe, Ölfelder und Pharmazeutika. Die weltweite Produktionspräsenz der SI Group umfasst 19 Standorte auf drei Kontinenten, die Kunden in 80 Ländern mit rund 1.600 Mitarbeitern weltweit bedienen. 2025 erhielt die SI Group von EcoVadis eine Bronzemedaille für soziale Unternehmensverantwortung und zählt zu den besten 35 Prozent von mehr als 150.000 Unternehmen weltweit. Die SI Group treibt mit Leidenschaft für Sicherheit, Chemie, Nachhaltigkeit und außergewöhnliche Ergebnisse Innovationen und Veränderungen voran, um Mehrwert zu schaffen. Weitere Informationen unter www.siigroup.com

