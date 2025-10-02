Der KI-Durchbruch, der die Entscheidungsfindung in Lieferketten revolutioniert

Antwerpen, BE / ACCESS Newswire / 2. Oktober 2025 / OMP, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Lieferkettenplanung, gab heute die Verfügbarkeit von UnisonIQ bekannt, einem bahnbrechenden KI-Orchestrierungsframework, das die Entscheidungsfindung in der Lieferkette durch die Synergie zwischen Mensch und KI revolutioniert. Eingebettet in die Unison Planning-Plattform von OMP bietet UnisonIQ aufschlussreiche, stets verfügbare Agenten, die sowohl Unison Companion, einen generativen KI-basierten Assistenten, als auch marktführende KI-Engines nutzen.

Vier Jahrzehnte Innovation in der Lieferkette werden mit dem Zeitalter der Agenten verbunden

Da Lieferketten mit beispielloser Komplexität und Volatilität konfrontiert sind, benötigen Unternehmen mehr als nur traditionelle Planungsinstrumente – sie benötigen intelligente Systeme, die sich anpassen, lernen und autonom handeln können. Gartner prognostiziert, dass bis 2030 50 % der funktionsübergreifenden Supply Chain Management (SCM)-Lösungen intelligente Agenten einsetzen werden, um Entscheidungen im Ökosystem autonom auszuführen.

Mit UnisonIQ können Branchenführer die entscheidungsorientierte Planung über ihre globalen Lieferketten hinweg koordinieren. Dieses Rahmenwerk begleitet Hersteller auf ihrem Weg der Transformation und ermöglicht einen nahtlosen Übergang von KI-gestützten Abläufen über agentenbasierte Teamarbeit bis hin zu einer vollständig autonomen Planung. Diese neue Ära der Synergie zwischen Mensch und KI versetzt Planer in die Lage, End-to-End-Lieferketten mit beispielloser Abstimmung, Agilität und Exzellenz zu harmonisieren – selbst in Zeiten ständiger Disruption.

Durch die Ermöglichung einer autonomen Planung mit vollständiger Transparenz zeigt UnisonIQ, wie autonome und agentenbasierte KI die Zukunft der berührungslosen Entscheidungsfindung verändert und Unternehmen dabei hilft, in Zeiten unerbittlicher Marktvolatilität Widerstandsfähigkeit aufzubauen.

„Diese Entwicklung basiert auf der Realität und nicht nur auf Schlagwörtern, die darauf ausgelegt sind, zusätzlichen Wert zu bieten und die Akzeptanz des Unternehmens zu fördern“, so Andrew Byer, Supply Chain Advisor. „Mit UnisonIQ können Unternehmen nun über die reaktive Planung hinaus zu einer wirklich proaktiven, autonomen Entscheidungsfindung übergehen.“