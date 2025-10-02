40 Tage bis zur Eröffnung! Offizielles Fahrzeug für die 15. Nationalen Spiele nach Hongkong und Macau entsandt

Wang Shunsheng, Vizepräsident von GAC INTERNATIONAL, und Zhao Peizhen, stellvertretender Generaldirektor von Guangzhou Port Nansha Automotive Terminal Co., Ltd. nahmen an der Zeremonie teil und erlebten diesen wichtigen Moment gemeinsam. Am Terminal hat GAC INTERNATIONAL die auf die Verschiffung wartenden E9 PHEV- und HYPTEC HT-Fahrzeuge zu einem riesigen "GAC"-Logo arrangiert, die Flotte steht zur Abfahrt bereit. Als Wang Shunsheng die Flagge schwenkte, um den Beginn der Verschiffung anzukündigen, bestiegen nach und nach alle 365 für die Spiele bestimmten Fahrzeuge die Schiffe für die offizielle Verschiffung.

GUANGZHOU, China, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 30. September, nur 40 Tage vor der Eröffnung der 15. Nationalen Spiele der Volksrepublik China, der 12. Nationalen Spiele für Menschen mit Behinderungen und der 9. Nationalen Olympischen Spezialspiele, fand im Guangzhou Port Nansha Automotive Terminal die "Offizielle Fahrzeugabfertigungszeremonie für die 15. nationalen Spiele" statt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft nutzt GAC seine innovativen Stärken im Bereich der Automobiltechnik und bietet umfassende und hochwertige Fahrzeugservices für die Veranstaltungen in Guangdong, Hongkong und Macau. Eine Vielzahl von GAC-Modellen, darunter Modelle mit mehreren Antrieben, technologische Flaggschiff-Modelle, klassische Bestseller und familienorientierte Modelle, werden eingesetzt, um eine diversifizierte und intelligente Mobilitätsmatrix zu schaffen, die die Transportbedürfnisse der verschiedenen Szenarien während der Spiele erfüllt.

Für die Wettkampfzonen in Hongkong und Macau hat GAC INTERNATIONAL maßgeschneiderte Rechtslenker-Modelle als offizielle Fahrzeuge für die Spiele geliefert, darunter: 185 GAC E9 und 180 HYPTEC HT. Darunter sind 95 E9 PHEV intelligente neue Energie-MPVs für die Wettbewerbszone Macau und 90 E9 PHEV und 180 HYPTEC HT Premium Smart Electric SUVs für die Wettbewerbszone Hongkong.

Am Vorabend des Nationalfeiertags richtet sich GAC als führendes Unternehmen in der Greater Bay Area weiterhin an den nationalen Strategien aus, nimmt aktiv seine soziale Verantwortung wahr und feiert den 76. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China mit der "Offiziellen Fahrzeugauslieferungszeremonie für die 15.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2787788/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/40-tage-bis-zur-eroffnung-offizielles-fahrzeug-fur-die-15-nationalen-spiele-nach-hongkong-und-macau-entsandt-302574112.html