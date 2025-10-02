IBM Aktie steigt auf 245,55€ - 02.10.2025

Die IBM Aktie notiert aktuell bei 245,55€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,86 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,48 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die IBM Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,54 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die IBM Aktie damit um +7,63 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +14,69 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,25 % geändert.

IBM Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,63 % 1 Monat +17,61 % 3 Monate -0,54 % 1 Jahr +23,69 %

Informationen zur IBM Aktie

Es gibt 932 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 229,15 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

IBM Aktie jetzt kaufen?

Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.