So sehen die Kunststoffprodukte der Zukunft aus (FOTO)

Frankfurt am Main/Düsseldorf (ots) - Verpackungen, Elektronik oder Autoteile:

Viele Alltagsprodukte bestehen aus Kunststoff. Auf der K 2025

(https://plasticseurope.org/de/plastics-shape-the-future-k-2025/#program-k-2025)

, der wichtigsten internationalen Messe der Kunststoffindustrie, die alle drei

Jahre in Düsseldorf stattfindet, zeigen Hersteller vom 8. bis 15. Oktober 2025,

wie diese Produkte künftig aussehen könnten - mit weniger Erdöl, mehr Recycling

und Materialien, die mehrfach genutzt werden.



Kreislaufwirtschaft wird zum Leitthema der Kunststoffmesse





Bereits bei der letzten Messe 2022 spielte die Kreislaufwirtschaft eine zentraleRolle. In diesem Jahr ist sie zum Leitmotiv geworden - nicht zuletzt, weil dieeuropäischen Kunststofferzeuger vor einer grundlegenden Neuausrichtung stehen.Sie wollen ihre Abhängigkeit von Erdölimporten deutlich verringern und bis 2050klimaneutral produzieren.Die Rohstoffbasis von Kunststoffen muss sich verändernUm diesen Wandel zu strukturieren, hat Plastics Europe, der Verband dereuropäischen Kunststofferzeuger 2023 die Plastics Transition Roadmap(https://plasticseurope.org/de/knowledge-hub/plastics-transitions-roadmap/)vorgelegt. Darin wird beschrieben, wie die Transformation der Rohstoffbasisgelingen kann: durch mehr Recycling, durch Kunststoffe aus nachwachsendenRohstoffen und durch Produkte, die von Anfang an so gestaltet sind, dass sieweniger Material verbrauchen, mehrfach genutzt werden können und am Ende ihresLebenszyklus wieder in den Kreislauf zurückfließen.Praxisbeispiele auf der K 2025Auf der Sonderschau "Plastics Shape the Future", in Halle 6, Stand C40(https://plasticseurope.org/de/plastics-shape-the-future-k-2025/) , könnenBesucherinnen und Besucher auf der K 2025 sehen, wie die Kunststoffprodukte derZukunft aussehen. Die Exponate decken ein breites Spektrum ab - von Verpackungenüber Fahrzeugteile bis hin zu Anwendungen im Bauwesen und im Alltag.Zirkuläres Produktdesign für VerpackungenZu sehen sind unter anderem Becher, Folien und Flaschen, die nicht mehrausschließlich aus fossil-basierten Kunststoffen bestehen. Stattdessen enthaltensie recycelte Materialien oder stammen teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen.Zum Beispiel aus Kunststoffen, die aus Zuckerrohr hergestellt werden. EinigeVerpackungen in der Ausstellung sind zudem so konstruiert, dass sie aus nureiner einzigen Kunststoffart bestehen, sogenanntem Mono-Material, und dadurchleichter wiederverwertet werden können. Andere sind als Nachfüllsystemeausgelegt, die beispielsweise ermöglichen, dieselbe Verpackung mehrfach zu