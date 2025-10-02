K 2025
So sehen die Kunststoffprodukte der Zukunft aus (FOTO)
Frankfurt am Main/Düsseldorf (ots) - Verpackungen, Elektronik oder Autoteile:
Viele Alltagsprodukte bestehen aus Kunststoff. Auf der K 2025
(https://plasticseurope.org/de/plastics-shape-the-future-k-2025/#program-k-2025)
, der wichtigsten internationalen Messe der Kunststoffindustrie, die alle drei
Jahre in Düsseldorf stattfindet, zeigen Hersteller vom 8. bis 15. Oktober 2025,
wie diese Produkte künftig aussehen könnten - mit weniger Erdöl, mehr Recycling
und Materialien, die mehrfach genutzt werden.
Kreislaufwirtschaft wird zum Leitthema der Kunststoffmesse
Kreislaufwirtschaft wird zum Leitthema der Kunststoffmesse
Bereits bei der letzten Messe 2022 spielte die Kreislaufwirtschaft eine zentrale
Rolle. In diesem Jahr ist sie zum Leitmotiv geworden - nicht zuletzt, weil die
europäischen Kunststofferzeuger vor einer grundlegenden Neuausrichtung stehen.
Sie wollen ihre Abhängigkeit von Erdölimporten deutlich verringern und bis 2050
klimaneutral produzieren.
Die Rohstoffbasis von Kunststoffen muss sich verändern
Um diesen Wandel zu strukturieren, hat Plastics Europe, der Verband der
europäischen Kunststofferzeuger 2023 die Plastics Transition Roadmap
(https://plasticseurope.org/de/knowledge-hub/plastics-transitions-roadmap/)
vorgelegt. Darin wird beschrieben, wie die Transformation der Rohstoffbasis
gelingen kann: durch mehr Recycling, durch Kunststoffe aus nachwachsenden
Rohstoffen und durch Produkte, die von Anfang an so gestaltet sind, dass sie
weniger Material verbrauchen, mehrfach genutzt werden können und am Ende ihres
Lebenszyklus wieder in den Kreislauf zurückfließen.
Praxisbeispiele auf der K 2025
Auf der Sonderschau "Plastics Shape the Future", in Halle 6, Stand C40
(https://plasticseurope.org/de/plastics-shape-the-future-k-2025/) , können
Besucherinnen und Besucher auf der K 2025 sehen, wie die Kunststoffprodukte der
Zukunft aussehen. Die Exponate decken ein breites Spektrum ab - von Verpackungen
über Fahrzeugteile bis hin zu Anwendungen im Bauwesen und im Alltag.
Zirkuläres Produktdesign für Verpackungen
Zu sehen sind unter anderem Becher, Folien und Flaschen, die nicht mehr
ausschließlich aus fossil-basierten Kunststoffen bestehen. Stattdessen enthalten
sie recycelte Materialien oder stammen teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen.
Zum Beispiel aus Kunststoffen, die aus Zuckerrohr hergestellt werden. Einige
Verpackungen in der Ausstellung sind zudem so konstruiert, dass sie aus nur
einer einzigen Kunststoffart bestehen, sogenanntem Mono-Material, und dadurch
leichter wiederverwertet werden können. Andere sind als Nachfüllsysteme
ausgelegt, die beispielsweise ermöglichen, dieselbe Verpackung mehrfach zu
