    K 2025

    So sehen die Kunststoffprodukte der Zukunft aus (FOTO)

    Frankfurt am Main/Düsseldorf (ots) - Verpackungen, Elektronik oder Autoteile:
    Viele Alltagsprodukte bestehen aus Kunststoff. Auf der K 2025
    (https://plasticseurope.org/de/plastics-shape-the-future-k-2025/#program-k-2025)
    , der wichtigsten internationalen Messe der Kunststoffindustrie, die alle drei
    Jahre in Düsseldorf stattfindet, zeigen Hersteller vom 8. bis 15. Oktober 2025,
    wie diese Produkte künftig aussehen könnten - mit weniger Erdöl, mehr Recycling
    und Materialien, die mehrfach genutzt werden.

    Kreislaufwirtschaft wird zum Leitthema der Kunststoffmesse

    Bereits bei der letzten Messe 2022 spielte die Kreislaufwirtschaft eine zentrale
    Rolle. In diesem Jahr ist sie zum Leitmotiv geworden - nicht zuletzt, weil die
    europäischen Kunststofferzeuger vor einer grundlegenden Neuausrichtung stehen.
    Sie wollen ihre Abhängigkeit von Erdölimporten deutlich verringern und bis 2050
    klimaneutral produzieren.

    Die Rohstoffbasis von Kunststoffen muss sich verändern

    Um diesen Wandel zu strukturieren, hat Plastics Europe, der Verband der
    europäischen Kunststofferzeuger 2023 die Plastics Transition Roadmap
    (https://plasticseurope.org/de/knowledge-hub/plastics-transitions-roadmap/)
    vorgelegt. Darin wird beschrieben, wie die Transformation der Rohstoffbasis
    gelingen kann: durch mehr Recycling, durch Kunststoffe aus nachwachsenden
    Rohstoffen und durch Produkte, die von Anfang an so gestaltet sind, dass sie
    weniger Material verbrauchen, mehrfach genutzt werden können und am Ende ihres
    Lebenszyklus wieder in den Kreislauf zurückfließen.

    Praxisbeispiele auf der K 2025

    Auf der Sonderschau "Plastics Shape the Future", in Halle 6, Stand C40
    (https://plasticseurope.org/de/plastics-shape-the-future-k-2025/) , können
    Besucherinnen und Besucher auf der K 2025 sehen, wie die Kunststoffprodukte der
    Zukunft aussehen. Die Exponate decken ein breites Spektrum ab - von Verpackungen
    über Fahrzeugteile bis hin zu Anwendungen im Bauwesen und im Alltag.

    Zirkuläres Produktdesign für Verpackungen

    Zu sehen sind unter anderem Becher, Folien und Flaschen, die nicht mehr
    ausschließlich aus fossil-basierten Kunststoffen bestehen. Stattdessen enthalten
    sie recycelte Materialien oder stammen teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen.
    Zum Beispiel aus Kunststoffen, die aus Zuckerrohr hergestellt werden. Einige
    Verpackungen in der Ausstellung sind zudem so konstruiert, dass sie aus nur
    einer einzigen Kunststoffart bestehen, sogenanntem Mono-Material, und dadurch
    leichter wiederverwertet werden können. Andere sind als Nachfüllsysteme
    ausgelegt, die beispielsweise ermöglichen, dieselbe Verpackung mehrfach zu
