    Euro fällt im US-Handel kurzzeitig unter 1,17 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro fiel kurzzeitig unter 1,17 US-Dollar.
    • Erholung auf 1,1720 Dollar vor Börsenschluss.
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1754 Dollar fest.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag im US-Handelsverlauf kurzzeitig unter 1,17 US-Dollar gesackt. Er erholte sich dann aber wieder nach und nach und wurde rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street mit 1,1720 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1754 (Mittwoch: 1,1724) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8507 (0,8529) Euro./ck/he


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
