Devisen
Euro fällt im US-Handel kurzzeitig unter 1,17 US-Dollar
- Euro fiel kurzzeitig unter 1,17 US-Dollar.
- Erholung auf 1,1720 Dollar vor Börsenschluss.
- EZB setzt Referenzkurs auf 1,1754 Dollar fest.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag im US-Handelsverlauf kurzzeitig unter 1,17 US-Dollar gesackt. Er erholte sich dann aber wieder nach und nach und wurde rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street mit 1,1720 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1754 (Mittwoch: 1,1724) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8507 (0,8529) Euro./ck/he
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief