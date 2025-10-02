    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Putin warnt USA vor Tomahawk-Lieferung an Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin warnt USA vor Eskalation bei Raketenlieferung
    • Tomahawk-Raketen könnten Russland erheblich schaden
    • Ukraine fordert Raketen für Gegenangriffe auf Russland

    SOTSCHI (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die USA für den Fall einer Lieferung weitreichender Tomahawk-Raketen an die Ukraine vor einer neuen Eskalation in dem Krieg gewarnt. Der Einsatz solcher Waffen sei nicht ohne US-Militärs möglich, sagte Putin auf dem politischen Waldai-Forum in Sotschi am Schwarzen Meer. "Das ist gefährlich", sagte er. Es handele sich um eine mächtige Waffe, die Russland schaden könne.

    Zwar verändere das nicht das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld im Ukraine-Krieg, aber das könne die Beziehungen zwischen Russland und den USA beschädigen und zu einer "absolut neuen, qualitativ neuen Etappe der Eskalation" führen. Russland werde seine Flugabwehrsysteme vervollkommnen, um auch diese Raketen abzuwehren - wie zuvor im Fall der ATACMS-Angriffe.

    Putin reagierte damit auf eine Frage zu Medienberichten, wonach die USA eine Lieferung der Tomahawk-Raketen an die Ukraine erwägen, um so Schläge tief im Landesinneren Russlands zu ermöglichen. Die Ukraine wehrt sich mit diesen Angriffen gegen den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg.

    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der die Raketen mit einer Reichweite von mehr als 2.000 Kilometern seit langem fordert, hatte darüber dem Vernehmen nach vorige Woche auch mit US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Vollversammlung gesprochen. Trump sagte nach dem Treffen, dass die Ukraine die Chance habe, ihre von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern./mau/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
