Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 1
Performance 1M: +2,10 %
Intel
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 2
Performance 1M: +48,15 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 3
Performance 1M: +1,02 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 4
Performance 1M: +31,16 %
Tesla
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 5
Performance 1M: +38,01 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 6
Performance 1M: +6,99 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 7
Performance 1M: -9,23 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 8
Performance 1M: -1,39 %
Starbucks
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 9
Performance 1M: -3,62 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 10
Performance 1M: +46,37 %
Applied Materials
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 11
Performance 1M: +36,07 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 12
Performance 1M: +33,28 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 13
Performance 1M: +47,39 %
Synopsys
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 14
Performance 1M: -19,02 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 15
Performance 1M: -12,03 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 16
Performance 1M: +4,12 %
Qualcomm
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 17
Performance 1M: +3,48 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 18
Performance 1M: -7,54 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 19
Performance 1M: -1,30 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 20
Performance 1M: +12,79 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 21
Performance 1M: +1,25 %
PayPal
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 22
Performance 1M: -4,17 %
Ross Stores
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 23
Performance 1M: +3,78 %
Adobe
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 24
Performance 1M: -4,12 %
