Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 02.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +17,81 %
Platz 1
Performance 1M: +2,52 %
Coinbase
Tagesperformance: +8,55 %
Platz 2
Performance 1M: +14,78 %
Equifax
Tagesperformance: -8,53 %
Platz 3
Performance 1M: -3,79 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -6,93 %
Platz 4
Performance 1M: +0,96 %
Block (A)
Tagesperformance: +6,06 %
Platz 5
Performance 1M: -7,15 %
AES
Tagesperformance: -5,95 %
Platz 6
Performance 1M: +12,32 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,17 %
Platz 7
Performance 1M: +2,10 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +4,87 %
Platz 8
Performance 1M: +34,77 %
APA Corporation
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 9
Performance 1M: +8,06 %
Intel
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 10
Performance 1M: +48,15 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 11
Performance 1M: -0,29 %
Eastman Chemical
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 12
Performance 1M: -12,38 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 13
Performance 1M: +9,75 %
Invesco
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 14
Performance 1M: +5,29 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 15
Performance 1M: +4,32 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 16
Performance 1M: -7,51 %
Albemarle
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 17
Performance 1M: +1,75 %
DuPont de Nemours
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 18
Performance 1M: +1,30 %
Humana
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 19
Performance 1M: -18,17 %
Tesla
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 20
Performance 1M: +38,01 %
Cooper Companies
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 21
Performance 1M: 0,00 %
Centene
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 22
Performance 1M: +23,91 %
Coterra Energy
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 23
Performance 1M: -2,02 %
Starbucks
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 24
Performance 1M: -3,62 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 25
Performance 1M: -9,23 %
Bristol-Myers Squibb
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 26
Performance 1M: +1,18 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 27
Performance 1M: -1,39 %
Edison
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 28
Performance 1M: -0,16 %
Targa Resources
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 29
Performance 1M: -0,10 %
AbbVie
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 30
Performance 1M: +16,35 %
Devon Energy
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 31
Performance 1M: -2,67 %
Arista Networks
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 32
Performance 1M: +10,09 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 33
Performance 1M: +47,39 %
Synopsys
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 34
Performance 1M: -19,02 %
General Motors
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 35
Performance 1M: +4,73 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 36
Performance 1M: -7,54 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 37
Performance 1M: -1,30 %
Schlumberger
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 38
Performance 1M: -5,08 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 39
Performance 1M: -24,07 %
AT&T
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 40
Performance 1M: -5,66 %
