Eightco Holdings Inc. ($ORBS) erweitert den Zugang für Investoren durch Optionshandel

Die mutige „Power-of-8"-Initiative von $ORBS zielt darauf ab, 800 Millionen Worldcoin (WLD)-Token zu sammeln und 8 Milliarden Menschen zu verifizieren

Mehr als 17 Millionen verifizierte Menschen weltweit, mehr als 2 Millionen seit der Einführung von Worldcoin Treasury vor nur drei Wochen

Dan Ives, renommierter Technologie- und KI-Experte und Wall-Street-Analyst, fungiert als Chairman of the Board

World ist die Single-Sign-On- und Proof-of-Human-Verifizierung für das KI-Zeitalter

„Wenn wir mit unserer Mission Erfolg haben, könnte World das größte Netzwerk echter Menschen im Internet werden und die Art und Weise, wie wir im Internet interagieren und Transaktionen durchführen, grundlegend verändern", sagt Sam Altman.

Zu den Investoren gehören MOZAYYX, BitMine Immersion (BMNR), World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard und weitere.

EASTON, Pennsylvania, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) gab heute bekannt, dass das World-Netzwerk mehr als 17 Millionen verifizierte Nutzer hat, was einem Anstieg von über 2 Millionen seit der Einführung von $ORBS vor nur drei Wochen entspricht. Das Unternehmen hat kürzlich seine Initiative „Power of 8" vorgestellt, die auf 800 Millionen Worldcoin (WLD) und 8 Milliarden verifizierte Menschen abzielt Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass nun auch der Handel mit Optionen möglich ist, was Investoren neue Möglichkeiten bietet, sich an $ORBS zu beteiligen, während das Unternehmen sein rasantes Wachstum und seine Expansion fortsetzt

„Wir machen rasante Fortschritte bei der Umsetzung von ‚Power of 8', und das Erreichen von 17 Millionen verifizierten Menschen ist ein entscheidender Schritt hin zu einer Welt, in der digitales Vertrauen nahtlos und universell ist", sagte Dan Ives, Vorsitzender von Eightco Holdings Inc. ($ORBS). „World treibt die Zukunft des Single Sign-On voran und ermöglicht Millionen von Menschen weltweit sichere, anonyme Online-Interaktionen."

„17 Millionen ist auch eine wichtige Zahl für unsere ‚Power-of-8'-Geschichte, denn 8 hoch 8 ergibt 17 Millionen", sagt Kevin O'Donnell, CEO von Eightco. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Vorsitzenden Ives die World-Geschäfte in Singapur und Seoul zu besuchen, wo wir andere ORBS-Mitglieder treffen und uns mit ihnen austauschen können."