Banco Santander Aktie unter Verkaufsdruck - 02.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Banco Santander Aktie. Mit einer Performance von -2,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Banco Santander ist eine führende globale Bank mit umfassenden Finanzdienstleistungen, starker internationaler Präsenz und innovativen digitalen Lösungen, die sie von Konkurrenten wie BBVA und HSBC abhebt.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Banco Santander in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +27,69 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Banco Santander Aktie damit um +1,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,85 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Banco Santander auf +102,98 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,88 % geändert.

Banco Santander Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,63 % 1 Monat +8,85 % 3 Monate +27,69 % 1 Jahr +102,80 %

Informationen zur Banco Santander Aktie

Es gibt 15 Mrd. Banco Santander Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,23 Mrd.EUR wert.

Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen in den USA haben am Donnerstag Europas wichtigsten Aktienmärkten Gewinne beschert. Der EuroStoxx 50 setzte seinen Rekordlauf fort. Für den Leitindex der Euroregion ging es letztlich um 1,16 Prozent auf …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Banco Santander Aktie jetzt kaufen?

Ob die Banco Santander Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Banco Santander Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.