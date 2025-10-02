US-Börsen legen zu - Ölpreis sinkt deutlich

Nicht zu vergessen:

Der "Westen" hat das russische Vermögen eingefroren und will es nutzen.

Das hat man nicht mal im 2. Weltkrieg mit den deutschen Nazis gemacht !!

Das war der Todesstoß für das Vetrauen!

Wer soll denn noch diesen "Westen" vertrauen??

Es gibt so viele Länder mit riesigen Geldvermögen ( naher Osten- BRIGS-usw.)

die kaufen Gold, das wird sich nicht wieder ändern!