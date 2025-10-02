BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion vor den am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen von 61 auf 62 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Gabelstaplerkonzerns dürfte im dritten Quartal solide gewesen sein und den Zielen des Unternehmens entsprochen haben, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:54 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 59,13EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

