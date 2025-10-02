UBS stuft Aumovio auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio vor den im November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das vom Reifenhersteller Conti abgespaltene Unternehmen habe für das dritte Quartal einen Umsatz unter dem Vorjahresniveau und eine leicht höhere bereinigte operative Ergebnismarge als im ersten Halbjahr 2025 prognostiziert, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das entspreche weitgehend seinen Schätzungen./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,43 % und einem Kurs von 37,06EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.