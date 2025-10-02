Anatomage läutet mit dem neuesten Plattform-Update eine neue Ära der interaktiven medizinischen 3D-Studien ein

SANTA CLARA, Kalifornien, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Anatomage Inc., ein Marktführer im Bereich der medizinischen Visualisierungs- und Ausbildungstechnologie, veröffentlicht sein neuestes Plattform-Update, welches einen bedeutenden Schritt in Richtung der nächsten Stufe des interaktiven medizinischen 3D-Studiums darstellt. Diese Version basiert auf mehr als 14 Jahren kontinuierlicher Weiterentwicklung und unterstreicht den Einsatz von Anatomage, die fortschrittlichste digitale Anatomie, funktionalsten Simulationen sowie realitätsnahesten klinischen Verfahren für die medizinische Ausbildung anzubieten.

Seit seiner Einführung hat der Anatomage Table (Anatomietisch) das Ziel, die Art und Weise, wie medizinische Ausbildung gelehrt, studiert und angewendet wird, zu verändern. Jedes Jahr werden neue Funktionen eingeführt, die interaktives, klinisch relevantes Lernen ermöglichen. Mit dieser neuesten Version bietet Anatomage ein neues Maß an Detailtreue, Genauigkeit, Farbe und Textur der echten menschlichen Anatomie und Physiologie, um die Erwartungen der anspruchsvollsten medizinischen Lehrpläne zu übertreffen.

Das Herzstück der Plattform von Anatomage ist die exklusive Sammlung vollständig segmentierter, hochauflösender Leichen, die auf echten menschlichen Spendern basieren. Mit diesem Update fügt Anatomage einen sechsten Ganzkörperkadaver hinzu: eine geriatrische Frau, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben ist. Dieser Körper zeigt nicht nur die normale Anatomie, sondern verdeutlicht auch die Ausbreitung von Metastasen über mehrere Organe hinweg und bietet so eine einzigartige Gelegenheit, die pathologische Anatomie sowie ihre verheerenden Auswirkungen lebensnah zu erkunden.

Der Prozess dauerte mehr als zwei Jahre, beginnend mit der Aufnahme von aufeinanderfolgenden Schichten des gefrorenen Leichnams, gefolgt von der Segmentierung und 3D-Modellierung der Bilddaten. Das Ergebnis ist ein Kadaver-Datensatz, der nicht nur eine leere Hülle ist, sondern eine volumetrische Visualisierung des gesamten menschlichen Körpers mit der detailliertesten und genauesten inneren Anatomie, die es gibt.

Mit diesem zusätzlichen Kadaver führt der Anatomage Table auch eine einzigartige Funktion zum Vergleich mehrerer Kadaver ein, die es Studierenden ermöglicht, strukturelle Unterschiede zwischen Körpern in Echtzeit zu untersuchen. Nutzer können genau dieselbe anatomische Struktur oder Region isolieren und vergleichen, wie sie sich bei Männern und Frauen, älteren und jüngeren Menschen sowie bei verschiedenen pathologischen Formen unterscheidet.