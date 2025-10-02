mVISE AG: Roundtable für Investoren am 16.10.2025

Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. CEO Ralf Thomas wird den Teilnehmern ein Update zur strategischen Ausrichtung der mVISE geben.mVISE AG16.10.2025 10:00 UhrRalf Thomas,Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/zukünftige-strategische-ausrichtung-der-mvise-zk1gihao+++Über mVISE AG:

mVISE SE ist ein deutsches Softwareentwicklungsunternehmen, das fundiertes technisches Know-how mit einem ganzheitlichen Ansatz für die digitale Transformation verbindet. Das Unternehmen bietet nicht nur maßgeschneiderte Softwareentwicklungsdienstleistungen an, sondern hat auch ein starkes Portfolio an eigenen Produkten aufgebaut, die den Grundstein für seine wiederkehrenden Einnahmen bilden. Nach einer erfolgreichen Umstrukturierung arbeitet mVISE mit einer schlanken und effizienten Kostenstruktur und einem klaren strategischen Fokus auf wertschöpfende Software. Diese Kombination aus Projekterfahrung, geschütztem geistigen Eigentum und wiederkehrenden Einnahmen positioniert das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum.