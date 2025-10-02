Weltneuheit Luxus-Hautpflege für Skin Art

Die Rezepturen der Marke sind eine Weltneuheit. Sie werden mithilfe einer speziell entwickelten KI-Engine entwickelt, die auf Hautwissenschaft, Biochemie und das Verhalten von Tätowiertinte geschult ist. Diese innovative Partnerschaft hat eine komplette Produktlinie hervorgebracht, darunter die weltweit erste Creme zur Wiederherstellung von Tätowierungen namens LUME.

SYDNEY, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- SKINGRAPHICA ist die erste Luxus-Hautpflegelinie für die Hautkunst, die die Regeln der milliardenschweren Tattoo-Industrie neu schreibt. Dieses australische Unternehmen hat ein wissenschaftlich fortschrittliches, dermatologisch getestetes und leistungsorientiertes Hautpflegesystem speziell für tätowierte Haut entwickelt.

Im Gegensatz zu den meisten Hautpflegeprodukten, die nicht auf die veränderte Struktur und Pigmentierung der tätowierten Haut abgestimmt sind, verwendet SKINGRAPHICA gezielte, stadienspezifische Formulierungen. Tätowierungen befinden sich in der Dermis, und allgemeine Hautpflegeprodukte enthalten oft Inhaltsstoffe, die nicht Ink-Safe sind. Dazu gehören starke resurfacing Säuren, hochwirksame Retinoide und scharfe Peelings, die die Haut verdünnen, den Zellumsatz beschleunigen und die Farbe von Tätowierungen verwischen oder dämpfen können. SKINGRAPHICA vermeidet diese aggressiven, die Tinte beeinträchtigenden Wirkstoffe und entwickelt jede Formel mit Ink-Safe Biochemie.

Die Kernprodukte der Marke decken den gesamten Lebenszyklus einer Tätowierung ab:

PRIME ($254AUD / $165USD , 30ml): Ein leichtes Serum mit Ceramiden, Ectoin und Panthenol, das die Hautbarriere vor einer Tätowierung mit Feuchtigkeit versorgt und schützt.

Ein leichtes Serum mit Ceramiden, Ectoin und Panthenol, das die Hautbarriere vor einer Tätowierung mit Feuchtigkeit versorgt und schützt. LOCK ($276AUD / $179USD 50ml): Eine Creme, die frisch tätowierte Haut unterstützt, indem sie das Pigment sichert, die Barrierelipide wiederherstellt und Unannehmlichkeiten mit Inhaltsstoffen wie Centella-Triterpenen und Squalan reduziert.

Eine Creme, die frisch tätowierte Haut unterstützt, indem sie das Pigment sichert, die Barrierelipide wiederherstellt und Unannehmlichkeiten mit Inhaltsstoffen wie Centella-Triterpenen und Squalan reduziert. SHIELD ($239AUD / $155USD , 50ml): Diese tägliche Feuchtigkeitspflege nutzt das TattooGuard UV-Schutzsystem, um vor UV-Strahlung, blauem Licht und Umweltverschmutzung zu schützen und so das Verblassen der Pigmente zu verlangsamen.

Diese tägliche Feuchtigkeitspflege nutzt das TattooGuard UV-Schutzsystem, um vor UV-Strahlung, blauem Licht und Umweltverschmutzung zu schützen und so das Verblassen der Pigmente zu verlangsamen. LUME ($386AUD / $255USD 30ml | $530AUD / $385USD 50ml): Die bahnbrechende Formel mit doppelter Wirkung enthält lichtstreuende Wirkstoffe, sanft erneuernde Wirkstoffe und pflegende Emollients. Sie glättet und pflegt die Haut, ohne die Pigmentierung zu beeinträchtigen. Es ist besonders vorteilhaft für Tätowierungen, die fünf Jahre oder älter sind, da es ihnen zu mehr Leuchtkraft und Lebendigkeit verhilft.

SKINGRAPHICA wurde von Mat Baxter und dem Künstler Mikael Ramgard gegründet und verbindet Kunst und Wissenschaft, um eine neue Klasse von Tattoo-dermatologischen Hilfsmitteln zu schaffen. Angesichts der Tatsache, dass 6,6 Millionen Australier tätowiert sind und 39 % der Gen Z ein Tattoo haben, erfüllt SKINGRAPHICA ein klares Kundenbedürfnis, das von den großen Beauty-Händlern ignoriert wurde. Die Marke startet mit einem Direct-to-Consumer-Modell und wird ab dem 1. Oktober 2025 in über 50 Länder geliefert.

