Deutsche Bank: Ist der KI-Hype doch keine Blase?

Auf dem Höhepunkt der Crash-Suchanfragen am 21. August, unmittelbar nach einem skeptischen MIT-Report und Warnungen von OpenAI-Chef Sam Altman, sanken die Kurse der "Magnificent Seven"-Techwerte binnen weniger Tage um fast 4 Prozent. Doch seither ist das öffentliche Interesse deutlich abgeflaut: Die Suchanfragen liegen nur noch bei 15 Prozent des früheren Niveaus.

Die Diskussion um eine mögliche Übertreibung am Markt für Künstliche Intelligenz scheint selbst zur Blase geworden zu sein – und inzwischen implodiert. Laut einer aktuellen Analyse der Deutschen Bank sind die Suchanfragen nach dem Begriff "AI bubble" bei Google seit Ende August dramatisch eingebrochen.

Die Analysten sehen darin ein Muster, das auch frühere Hype-Zyklen prägte. Der "KI-Blase"-Diskurs selbst wirkte wie ein Ventil und hat die extreme Nervosität am Markt wieder abgekühlt. Zugleich erinnere die Entwicklung an frühere Technologiewellen wie die Dotcom-Euphorie oder den Radio-Boom der 1920er Jahre: Euphorie, Ernüchterung, dann neuer Aufschwung.

"Und auch wenn es sich um eine Blase handeln sollte, ist der Moment, in dem alle sie erkennen, möglicherweise der Moment, in dem sie am wenigsten platzen wird", schreibt DB-Analyst Adrian Cox.

Als Gründe für die aktuelle Abkühlung nennt die Deutsche Bank vier Faktoren: erstens die Ernüchterung nach dem Start von GPT-5, das weniger revolutionär ausfiel als erhofft. Zweitens gewaltige Infrastrukturhürden – von Chips über Rechenzentren bis zur Energieversorgung. Drittens die schwierige Integration von KI in Unternehmensprozesse. Und viertens ein psychologischer Effekt: Nach dem anfänglichen Staunen folgt automatisch eine Phase der Ernüchterung.

Trotz warnender Stimmen prominenter Investoren wie Ray Dalio und David Einhorn mahnt die Deutsche Bank zur Gelassenheit. Denn wie schon bei früheren Blasen gilt: Die Bewertungsexzesse können lange anhalten, Rückschläge und Kurserholungen wechseln sich ab. Wer langfristig investiert bleibt, könnte trotz hoher Volatilität profitieren, schreiben die Analysten – entscheidend sei, nicht die besten Börsentage zu verpassen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 169,72 $ , was einem Rückgang von -10,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer