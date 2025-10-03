OMRON Healthcare übertrifft die Marke von 400 Millionen verkauften Blutdruckmessgeräten

KYOTO, Japan, 3. October 2025 /PRNewswire/ -- OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., ein weltweit führender Anbieter innovativer medizinischer Geräte für die Gesundheitsvorsorge, gab bekannt, dass der weltweite Gesamtabsatz von OMRON-Blutdruckmessgeräten (BPMs) die Marke von 400 Millionen Stück überschritten hat. Diese bedeutende Errungenschaft unterstreicht das langjährige Engagement des Unternehmens für die Verlängerung der gesunden Lebenserwartung durch die Förderung der Blutdruckmessung zu Hause und der präventiven Herz-Kreislauf-Versorgung.

Die Reise begann vor über einem halben Jahrhundert mit der Einführung des ersten Blutdruckmessgeräts der Marke OMRON im Jahr 1973, als alle Blutdruckmessungen noch in medizinischen Einrichtungen durchgeführt wurden. Dank technologischer Fortschritte kann heute jeder seinen Blutdruck einfach und genau zu Hause messen. OMRON Healthcare treibt die Weiterentwicklung des Blutdruckmanagements kontinuierlich voran, um die präventive Gesundheitsversorgung zu unterstützen, einschließlich der Bemühungen, potenziell lebensbedrohliche Erkrankungen wie Vorhofflimmern (AFib) frühzeitig zu erkennen.

Mit Beginn eines neuen Kapitels tragen die branchenführenden Geräte und digitalen Gesundheitsplattformen von OMRON Healthcare weiterhin dazu bei, die tägliche Überwachung in ein leistungsstarkes Instrument zum Schutz der globalen Gesundheit zu verwandeln. Mit einem Vertrieb in über 130 Ländern und Regionen weltweit engagiert sich OMRON Healthcare dafür, den Zugang zu präzisen, kostengünstigen Blutdruckmessgeräten für zu Hause in Schwellenländern zu gewährleisten, in denen die Ressourcen für die Gesundheitsvorsorge nach wie vor begrenzt sind. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern, indem es eine frühzeitige Erkennung und Intervention in den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen ermöglicht.