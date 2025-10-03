PAN GLOBAL ERHÄLT GROSSEN, SEHR AUSSICHTSREICHEN BLOCK VON MINERALRECHTEN, DER AN DAS ESCACENA PROJEKT IN SÜDSPANIEN ANGRENZT

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

Erweiterung des Escacena-Projekts um 74 % auf mehr als 10.000 Hektar

Neue Mineralrechte weitgehend unerforscht mit zahlreichen ungetesteten geophysikalischen Zielen für VMS-artige Kupfermineralisierung

Bohrungen in den Zielgebieten La Romana und Bravo, Projekt Escacena, werden fortgesetzt

Fortsetzung der Bohrungen im Goldzielgebiet Providencia, Projekt Cármenes

Erste Mineralressourcenschätzung für La Romana soll bis Jahresende 2025 vorliegen

VANCOUVER, Britisch Columbia, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, die Vergabe von Mineralrechten an drei zusammenhängenden Blöcken bekannt zu geben, die an das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Escacena („Escacena") angrenzen und im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung vergeben wurden. Die neuen Mineralrechte erweitern den Landbesitz des Unternehmens bei Escacena im iberischen Pyritgürtel um 74 % auf mehr als 10.000 Hektar in einem äußerst aussichtsreichen und zielreichen Gebiet mit potenziellen polymetallischen vulkanogenen Massivsulfidvorkommen („VMS"). Das erweiterte Escacena-Projekt ist von großen Betreibern umgeben, darunter First Quantum, Grupo México, Sandfire und Atalaya.

„Die Vergabe der neuen Mineralrechte verschafft Pan Global Zugang zu einem der vielversprechendsten Gebiete für die Entdeckung großer VMS-Lagerstätten und zu einem der letzten verbleibenden, weitgehend unerforschten Gebiete des iberischen Pyritgürtels. Innerhalb der neuen Mineralrechte wurden bereits mehrere starke Schwereanomalieziele identifiziert, die im Mittelpunkt der ersten Explorationsarbeiten stehen werden. Die Sicherung der neuen Mineralrechte war seit Beginn der Explorationsarbeiten im Rahmen des Projekts Escacena ein Hauptziel und ist ein bedeutender Schritt nach vorn, um die Chancen auf die Entdeckung neuer Kupfer-, Zinn- und Goldlagerstätten in der Nähe der unternehmenseigenen Entdeckungen La Romana und Cañada Honda zu erhöhen", sagte Tim Moody, President und CEO von Pan Global.