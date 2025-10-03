    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum Herbst der Reformen

    • Reiche sollten mehr zur Gesellschaft beitragen.
    • Arbeitgeberpräsident Dulger sieht kaum Bereitschaft.
    • Solidarität in der Gesellschaft oft ignoriert.

    STRAUBING (dpa-AFX) - Das "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum Herbst der Reformen:

    "Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Arbeitgeber, Rainer Dulger, wurde vor Kurzem in einem Interview gefragt, ob nicht auch die Reichen in diesem Land etwas dazu beisteuern sollten, dass dieses Land wieder besser funktioniert. Seine Antwort: Da brauche man gleich gar nicht anfangen, da käme kaum etwas zusammen! (...) Ja, das ist die Antwort: Wer so manchen ganz Reichen fragt, ob er nicht bereit wäre, stärker mitzuhelfen, dass es in unserer Gesellschaft wieder mehr Solidarität für alle gibt, der stößt oft genug auf ganz taube Ohren."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    dpa-AFX
    
