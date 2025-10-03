Bundeskanzler Merz spricht zum Tag der Deutschen Einheit

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz spricht am Freitag bei der zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken. 35 Jahre nach der Vereinigung 1990 will der CDU-Politiker nach eigenen Worten nicht so viel zurückschauen, sondern die für ihn dringenden Themen zur Lösung der Probleme im Land anschneiden.

Ausgerichtet wird der Festakt (ab 12.15 Uhr) vom Saarland und seiner Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), die derzeit Bundesratspräsidentin ist. Als Ehrengast wird auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron eine Rede halten.