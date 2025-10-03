Tschechien wählt - Rechtspopulist Babis in Umfragen vorn

PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien beginnt am Freitag die mit Spannung erwartete zweitägige Parlamentswahl. Die Wahllokale sind am ersten Tag von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet. Am Samstag können die mehr als acht Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme noch bis 14.00 Uhr abgeben.

Letzte Umfragen sagen einen Sieg des Rechtspopulisten und Ex-Premiers Andrej Babis voraus. Die Partei ANO des Milliardärs kam zuletzt in einer Umfrage der Agentur STEM auf 29,3 Prozent der Stimmen. Das liberalkonservative Bündnis Spolu (Gemeinsam) von Regierungschef Petr Fiala würde auf 20,5 Prozent abstürzen.